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В Лидском районе при пожаре погибли 32 свиньи
Источник материала: Lida.Info
Ночью 28 мая в 02-31 в Лидский РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Плясовичи.
В результате возгорания уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в хозяйственной постройке, так же в огне погибло 32 свиньи: 20 взрослых особей и 12 поросят.
Как сообщили Lida.info в Лидском РОЧС, причина пожара еще устанавливается. Предполагаемая причина случившегося – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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Ночью 28 мая в 02-31 в Лидский РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Плясовичи. В результате...
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