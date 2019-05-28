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В Лидском районе при пожаре погибли 32 свиньи

29.05.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе при пожаре погибли 32 свиньи

Ночью 28 мая в 02-31 в Лидский РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Плясовичи.

В результате возгорания уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в хозяйственной постройке, так же в огне погибло 32 свиньи: 20 взрослых особей и 12 поросят.

Как сообщили Lida.info в Лидском РОЧС, причина пожара еще устанавливается. Предполагаемая причина случившегося – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

 
 
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Ночью 28 мая в 02-31 в Лидский РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Плясовичи. В результате...
 

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