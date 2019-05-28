В 2019 году в Лидском районе совершено четыре убийства и пять фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений

Источник материала: Lida.Info





За истекший период 2019 года в Гродненской области зарегистрировано 16 убийств и 24 факта умышленного причинения тяжких телесных повреждений.

Неблагополучная ситуация сложилась в Лидском районе, где совершено 4 убийства и 5 умышленных причинений тяжких телесных повреждений, а также в Ленинском районе г. Гродно.

Возросло с 4 до 13 и количество преступлений, связанных с насилием в семье.

По каждому такому преступлению прокуроры проверяли эффективность работы субъектов профилактики.

Установлено, что в большинстве случаев причинами и условиями для противоправных деяний послужило систематическое злоупотребление алкоголем подозреваемыми (обвиняемыми) и потерпевшими. К слову, в состоянии опьянения фигуранты совершили все 16 зарегистрированных убийств, а также 16 из 24 умышленных причинений тяжких телесных повреждений.

Субъекты профилактики принимали явно недостаточные меры по выявлению фактов систематического пьянства и семейно-бытового насилия. При этом допускали нарушения в ходе специализированных учетов и исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Существенные упущения выявлены в работе районных наркологических служб.

По фактам совершения 11 убийств и 4 умышленных тяжких телесных повреждений органы прокуратуры внесли представления в территориальные ОВД, советы ОПОП сельисполкомов, райисполкомы и местные учреждения здравоохранения.

В целях предупреждения преступлений прокуроры использовали полномочия, предусмотренные ч.5 ст.26 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь: возбуждали уголовные дела частного обвинения в отсутствие заявления пострадавшего лица. В итоге 114 из 161, или 70,8%, уголовных дел «превентивной» направленности возбуждены непосредственно прокурорами районов и г. Гродно.

По инициативе надзорных органов в I квартале 2019 года более 180 граждан привлечены за умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания к ответственности по ст.9.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.