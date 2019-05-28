ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2019 году в Лидском районе совершено четыре убийства и пять фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений

29.05.2019 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

В 2019 году в Лидском районе совершено четыре убийства и пять фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений

За истекший период 2019 года в Гродненской области зарегистрировано 16 убийств и 24 факта умышленного причинения тяжких телесных повреждений.

Неблагополучная ситуация сложилась в Лидском районе, где совершено 4 убийства и 5 умышленных причинений тяжких телесных повреждений, а также в Ленинском районе г. Гродно.

Возросло с 4 до 13  и количество преступлений, связанных с насилием в семье.

По каждому такому преступлению прокуроры проверяли эффективность работы субъектов профилактики.

Установлено, что в большинстве случаев причинами и условиями для противоправных деяний послужило систематическое злоупотребление алкоголем подозреваемыми (обвиняемыми) и потерпевшими. К слову, в состоянии опьянения фигуранты совершили все 16 зарегистрированных убийств, а также 16 из 24 умышленных причинений тяжких телесных повреждений.

Субъекты профилактики принимали явно недостаточные меры по выявлению фактов систематического пьянства и семейно-бытового насилия. При этом допускали нарушения в ходе специализированных учетов и исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Существенные упущения выявлены в работе районных наркологических служб.

По фактам совершения 11 убийств и 4 умышленных тяжких телесных повреждений органы прокуратуры внесли представления в территориальные ОВД, советы ОПОП сельисполкомов, райисполкомы и местные учреждения здравоохранения.

В целях предупреждения преступлений прокуроры использовали полномочия, предусмотренные ч.5 ст.26 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь: возбуждали уголовные дела частного обвинения в отсутствие заявления пострадавшего лица. В итоге 114 из 161, или 70,8%, уголовных дел «превентивной» направленности возбуждены непосредственно прокурорами районов и г. Гродно.

По инициативе надзорных органов в I квартале 2019 года более 180 граждан привлечены за умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания к ответственности по ст.9.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

На оперативном совещании при прокуроре Гродненской области детально изучены результаты собственной работы в сфере профилактики тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, определены дополнительные меры по усилению надзора за исполнением данного законодательства. Состояние законности в этой сфере взято на контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Гродненской области.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За истекший период 2019 года в Гродненской области зарегистрировано 16 убийств и 24 факта умышленного причинения тяжких телесных повреждений. Неблагополучная...
 

Новости дня
Новости разные
 
Экс-супруга владельца Amazon пожертвует половину своего состояния на благотоврительность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Lida.Info
Единство
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика