ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Еда в Минске вкуснее, чем в Москве». Как питается девушка, объездившая полмира

29.05.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

До переезда в Минск москвичка Евгения Кильпеляйнен объездила полмира как журналист президентского пула, а затем выбрала работу в Группе «Сбербанк» в Москве. Спустя время, получив предложение занять одну из руководящих позиций в белорусской «дочке», успешная бизнес-леди обосновалась в столице Беларуси. И о такой смене географии за прошедшие восемь месяцев ни секунды не жалела. Проект «Вкус жизни», пользуясь случаем, заглянул в холодильник адепта здорового питания.


«Телефон Парфенова? Найду за пять минут»

Вечер рабочего дня. У подъезда «сталинки» на улице Янки Купалы, где живет руководитель департамента маркетинга и PR БПС-Сбербанка Евгения Кильпеляйнен, нас встречает ее сын Август. По пути в квартиру четвероклассник сообщает, что на ужин у него сегодня питьевой йогурт.

— Да, вечером у нас обычно легкий прием пищи, — Евгения открывает дверцу холодильника. — Обычно у нас здесь почти пусто, поскольку мы придерживаемся так называемой средиземноморской диеты. Она предполагает небольшой набор только свежих продуктов. Поэтому покупаем еду на один-два раза.

В холодильнике — фрукты, овощи, зелень, «молочка».


—  Мы едим много рыбы, овощей. Август их любит даже больше, чем фрукты — с детства привык. У меня не бывает «супов на неделю» и я никогда не покупаю полуфабрикатов, всегда готовлю свежее. Например, сегодня на завтрак делала французское блюдо pain perdu — это подсохший хлеб, обвалянный в яйце с молоком и поджаренный. С Францией у меня особые отношения, очень люблю эту страну, ее культуру и кухню. Очень дорог Лион — это тот регион, куда мы чаще всего ездили. На французском говорю как на родном.

В Беларусь они с сыном приехали восемь месяцев назад. В Группе Сбербанка, где работает Евгения, существует политика международной ротации кадров. Предложение возглавить департамент банка в Минске она приняла без колебаний, о чем ни разу не пожалела.


—  До этого в Беларуси была один раз: приезжала снимать ролик про банк для нашего корпоративного телевидения. Провела здесь четыре солнечных дня в середине июня — очень понравилось. Поэтому сомнений относительно смены места жительства не было.

Расстояния небольшие, трафик не такой интенсивный, в школу можно ходить пешком. Люди здесь значительно добрее, ритм жизни менее напряженный, климат такой же. А вот еда однозначно лучше — у нее больше вкуса, что ли. Конечно, иногда я езжу в Москву: хочется подпитываться с профессиональной точки зрения. Ведь какие-то тренды приходят сюда с некоторой временной задержкой, — говорит Евгения.

В ее послужном списке не только ответственные должности в банковском секторе, но и шесть лет журналистики на канале НТВ.

—  Работала в международных новостях, с президентским пулом объездила полмира. До сих пор помню свою телевизионную карьеру, тот сумасшедший драйв. Это была отличная школа жизни: эфиры обычно заканчивались к часу ночи, а потом могла возникнуть срочная командировка, например, в Венесуэлу. Что делать — покупали билеты и летели. Зато теперь у меня огромная сеть друзей повсюду. Недавно попросили найти номер телефона Парфенова. Пять минут — и мне его дали, — рассказывает Евгения. — Потом родился ребенок, и понадобилась более спокойная работа. По первому образованию я журналист, по второму — специалист в области международных отношений. Я пришла в банковскую группу, в международный блок, координировала коммуникации дочерних банков. Пригодились хорошие знания рынка СМИ, компетенции в маркетинге, очень быстро пришлось освоить и финансы.


«Ко мне приходят поесть»

Пока мы беседуем, Евгения заваривает свой фирменный «чай без чая» — только мята и лимон.

—  Не могу сказать, что у нас какие-то сложные подходы к питанию. Но есть определенные выработавшиеся с годами привычки. Например, из молока чаще всего что-то готовим — от соуса бешамель до гратана. Творог идет на сырники и запеканки. По французской традиции едим очень много сыра. Йогурты любим, но стараемся покупать без фруктов, натуральные белые. А потом добавляем туда домашнее варенье. Кстати, для заправки салатов постоянно покупаю TEOS. Когда я жила в России, то постоянно покупала «Савушкин» и «Брест-Литовск». К слову, я раньше не знала, что у них один и тот же производитель, — поясняет собеседница. — Масло используем оливковое, для жарки — гхи, без молочного жира. Сливочное — только если намазать на хлеб. Вредные продукты у нас редко бывают. Скажем, бургер из фастфуда — это очень редкий бонус.


Еще одно правило этой семьи — по возможности покупать сезонные продукты, а также те, которые растут в регионе.

—  Зимой, к примеру, я лучше куплю замороженную брокколи, а не свежую, потому что знаю, что та, которую заморозили летом, будет лучшего качества, чем свежая зимняя. Цитрусовыми не увлекаемся: это не местный продукт. Осенью едим яблоки в разных видах, зимой — морковку. Очень люблю такой рецепт: стручковая фасоль, яйцо пашот и немного оливкового масла. Это полезно и очень сытно, потому что зеленые овощи дают много энергии — после такого блюда есть долго не хочется. В целом, я люблю готовить сложносочиненные блюда, и люди ко мне приходят поесть, — улыбается Евгения. — Видите стопку книг на подоконнике? Это все по кулинарии, причем некоторые затерты до дыр.


Каким образом деловой женщине найти время на готовку? С годами выработался определенный образ жизни, объясняет Евгения:

— Я абсолютный жаворонок, каждое утро просыпаюсь в 5.45. Пока варю кофе — а я кофеман, не стесняюсь в этом признаться, — готовлю сыну завтрак. Обед на следующий день, например картофельную запеканку, могу приготовить ему с вечера: у меня многие рецепты простые, порции маленькие, поэтому все можно успеть. Сегодня он пришел из школы и сам сварил себе пасту, добавил в нее соус из помидоров, который остался со вчерашнего вечера.

«В Минске многие увлечения оказались доступнее, чем в Москве»

В доме нет сахара и конфет. В качестве замены этим лакомствам — орехи и сухофрукты.

— Откройте сахарницу: даже там — сушеные яблоки, — демонстрирует Евгения. — Работы много, и я не всегда могу выделить время для полноценной пробежки, а еще раньше вставать не могу. Не употребляя сахар, мы хотя бы не переедаем.

Питание с акцентом на диетические продукты — не единственный элемент ЗОЖ, который культивируется в семье. Спорт и прочие активности — неотъемлемая часть повседневной жизни.

— У нас есть велосипеды, ролики, скейтборды. Летом занимаемся верховой ездой и бегом, зимой катаемся на горных лыжах. Сейчас готовимся к «Зеленому марафону» в Бресте. В Минске многие увлечения оказались доступнее, чем в Москве. Здешняя велодорожка — это просто мечта. Она же бесконечная! Как только стало тепло, мы сразу сели на велосипеды. В Москве с этим сложности: во-первых, там невозможно дышать из-за транспорта, во-вторых, я не могу отпустить ребенка кататься одного: там везде машины. Верховой ездой в Москве заниматься не получалось. Расстояния такие, что после работы физически не успеваешь доехать до лошадей в нормальное время. Здесь мы катаемся минимум раз в неделю, — рассказывает Евгения.

Еще одна страсть — горные лыжи. В Москве, казалось бы, больше мест, куда можно поехать покататься, но есть проблема расстояний и времени. А в Минске, даже задержавшись на работе, девушка может полтора часа покататься в Силичах и вернуться домой раньше полуночи.


«Границы — это условность, а я — абсолютный космополит»

Жилплощадь с семьей делят английский бульдог Паддингтон, кролик и крыса.

— Мы очень любим животных. В какой-то момент у меня жили две крысы, рыбка, собака и два кролика. Понимаю, что если не заведу животных сама, ребенок принесет кого-то с улицы. Кролик живет с нами восьмой год — долгожитель. Сейчас он заперт, но вообще у него есть прогулочные дни. Погуляет-погуляет, а потом я говорю: «Собака, загони» и Паддингтон загоняет его обратно. Крыса из здешнего зоопарка, ласковая и не кусается Сын увидел ее и сказал: «Я спасу одну жизнь». Она нам как родная, — рассказывает Евгения.

В гости к Евгении мы попали накануне ее отъезда в Москву для защиты кандидатской диссертации о том, как меняется профессия журналиста и медиаменеджера в современных реалиях".

— С появлением новых медиа и каналов распространения информации, меняется и роль журналиста. Он должен быть и автором, и цензором, и редактором, и фотографом, и менеджером — то есть уметь все. Рынок медиа активно меняется с начала 2000-х, а учебные заведения отстают и зачастую учат по-прежнему, без учета новых трендов и технологий. Вот об этом моя диссертация. Все статьи опубликованы, рецензии написаны, остался последний этап — защититься, — улыбается Евгения.


— Минск мне очень подходит как город, ни капли не разочаровал. Не могу такого сказать про все города мира. Не знаю, в какой стране захочет учиться ребенок, но буду подстраиваться под него, конечно. А вообще в современном мире границы — это условность. А я — абсолютный космополит.

***

«Савушкин продукт» радует вкусными и здоровыми новинками. Среди них –творожный крем-сыр, глазированные сырки и обновленная линейка полутвердых сыров «Брест-Литовск».  Это стоит попробовать!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До переезда в Минск москвичка Евгения Кильпеляйнен объездила полмира как журналист президентского пула. *Партнерский материал
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лидском районе при пожаре погибли 32 свиньи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Lida.Info
Единство
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • зимние пуховики женские распродажа вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика