«Еда в Минске вкуснее, чем в Москве». Как питается девушка, объездившая полмира

Источник материала: Tut.by

До переезда в Минск москвичка Евгения Кильпеляйнен объездила полмира как журналист президентского пула, а затем выбрала работу в Группе «Сбербанк» в Москве. Спустя время, получив предложение занять одну из руководящих позиций в белорусской «дочке», успешная бизнес-леди обосновалась в столице Беларуси. И о такой смене географии за прошедшие восемь месяцев ни секунды не жалела. Проект «Вкус жизни» , пользуясь случаем, заглянул в холодильник адепта здорового питания.





«Телефон Парфенова? Найду за пять минут»

Вечер рабочего дня. У подъезда «сталинки» на улице Янки Купалы, где живет руководитель департамента маркетинга и PR БПС-Сбербанка Евгения Кильпеляйнен, нас встречает ее сын Август. По пути в квартиру четвероклассник сообщает, что на ужин у него сегодня питьевой йогурт.

— Да, вечером у нас обычно легкий прием пищи, — Евгения открывает дверцу холодильника. — Обычно у нас здесь почти пусто, поскольку мы придерживаемся так называемой средиземноморской диеты. Она предполагает небольшой набор только свежих продуктов. Поэтому покупаем еду на один-два раза.

В холодильнике — фрукты, овощи, зелень, «молочка».





— Мы едим много рыбы, овощей. Август их любит даже больше, чем фрукты — с детства привык. У меня не бывает «супов на неделю» и я никогда не покупаю полуфабрикатов, всегда готовлю свежее. Например, сегодня на завтрак делала французское блюдо pain perdu — это подсохший хлеб, обвалянный в яйце с молоком и поджаренный. С Францией у меня особые отношения, очень люблю эту страну, ее культуру и кухню. Очень дорог Лион — это тот регион, куда мы чаще всего ездили. На французском говорю как на родном.

В Беларусь они с сыном приехали восемь месяцев назад. В Группе Сбербанка, где работает Евгения, существует политика международной ротации кадров. Предложение возглавить департамент банка в Минске она приняла без колебаний, о чем ни разу не пожалела.





— До этого в Беларуси была один раз: приезжала снимать ролик про банк для нашего корпоративного телевидения. Провела здесь четыре солнечных дня в середине июня — очень понравилось. Поэтому сомнений относительно смены места жительства не было.

Расстояния небольшие, трафик не такой интенсивный, в школу можно ходить пешком. Люди здесь значительно добрее, ритм жизни менее напряженный, климат такой же. А вот еда однозначно лучше — у нее больше вкуса, что ли. Конечно, иногда я езжу в Москву: хочется подпитываться с профессиональной точки зрения. Ведь какие-то тренды приходят сюда с некоторой временной задержкой, — говорит Евгения.

В ее послужном списке не только ответственные должности в банковском секторе, но и шесть лет журналистики на канале НТВ.

— Работала в международных новостях, с президентским пулом объездила полмира. До сих пор помню свою телевизионную карьеру, тот сумасшедший драйв. Это была отличная школа жизни: эфиры обычно заканчивались к часу ночи, а потом могла возникнуть срочная командировка, например, в Венесуэлу. Что делать — покупали билеты и летели. Зато теперь у меня огромная сеть друзей повсюду. Недавно попросили найти номер телефона Парфенова. Пять минут — и мне его дали, — рассказывает Евгения. — Потом родился ребенок, и понадобилась более спокойная работа. По первому образованию я журналист, по второму — специалист в области международных отношений. Я пришла в банковскую группу, в международный блок, координировала коммуникации дочерних банков. Пригодились хорошие знания рынка СМИ, компетенции в маркетинге, очень быстро пришлось освоить и финансы.





«Ко мне приходят поесть»

Пока мы беседуем, Евгения заваривает свой фирменный «чай без чая» — только мята и лимон.

— Не могу сказать, что у нас какие-то сложные подходы к питанию. Но есть определенные выработавшиеся с годами привычки. Например, из молока чаще всего что-то готовим — от соуса бешамель до гратана. Творог идет на сырники и запеканки. По французской традиции едим очень много сыра. Йогурты любим, но стараемся покупать без фруктов, натуральные белые. А потом добавляем туда домашнее варенье. Кстати, для заправки салатов постоянно покупаю TEOS. Когда я жила в России, то постоянно покупала «Савушкин» и «Брест-Литовск». К слову, я раньше не знала, что у них один и тот же производитель, — поясняет собеседница. — Масло используем оливковое, для жарки — гхи, без молочного жира. Сливочное — только если намазать на хлеб. Вредные продукты у нас редко бывают. Скажем, бургер из фастфуда — это очень редкий бонус.





Еще одно правило этой семьи — по возможности покупать сезонные продукты, а также те, которые растут в регионе.

— Зимой, к примеру, я лучше куплю замороженную брокколи, а не свежую, потому что знаю, что та, которую заморозили летом, будет лучшего качества, чем свежая зимняя. Цитрусовыми не увлекаемся: это не местный продукт. Осенью едим яблоки в разных видах, зимой — морковку. Очень люблю такой рецепт: стручковая фасоль, яйцо пашот и немного оливкового масла. Это полезно и очень сытно, потому что зеленые овощи дают много энергии — после такого блюда есть долго не хочется. В целом, я люблю готовить сложносочиненные блюда, и люди ко мне приходят поесть, — улыбается Евгения. — Видите стопку книг на подоконнике? Это все по кулинарии, причем некоторые затерты до дыр.





Каким образом деловой женщине найти время на готовку? С годами выработался определенный образ жизни, объясняет Евгения:

— Я абсолютный жаворонок, каждое утро просыпаюсь в 5.45. Пока варю кофе — а я кофеман, не стесняюсь в этом признаться, — готовлю сыну завтрак. Обед на следующий день, например картофельную запеканку, могу приготовить ему с вечера: у меня многие рецепты простые, порции маленькие, поэтому все можно успеть. Сегодня он пришел из школы и сам сварил себе пасту, добавил в нее соус из помидоров, который остался со вчерашнего вечера.

«В Минске многие увлечения оказались доступнее, чем в Москве»

В доме нет сахара и конфет. В качестве замены этим лакомствам — орехи и сухофрукты.

— Откройте сахарницу: даже там — сушеные яблоки, — демонстрирует Евгения. — Работы много, и я не всегда могу выделить время для полноценной пробежки, а еще раньше вставать не могу. Не употребляя сахар, мы хотя бы не переедаем.

Питание с акцентом на диетические продукты — не единственный элемент ЗОЖ, который культивируется в семье. Спорт и прочие активности — неотъемлемая часть повседневной жизни.

— У нас есть велосипеды, ролики, скейтборды. Летом занимаемся верховой ездой и бегом, зимой катаемся на горных лыжах. Сейчас готовимся к «Зеленому марафону» в Бресте. В Минске многие увлечения оказались доступнее, чем в Москве. Здешняя велодорожка — это просто мечта. Она же бесконечная! Как только стало тепло, мы сразу сели на велосипеды. В Москве с этим сложности: во-первых, там невозможно дышать из-за транспорта, во-вторых, я не могу отпустить ребенка кататься одного: там везде машины. Верховой ездой в Москве заниматься не получалось. Расстояния такие, что после работы физически не успеваешь доехать до лошадей в нормальное время. Здесь мы катаемся минимум раз в неделю, — рассказывает Евгения.

Еще одна страсть — горные лыжи. В Москве, казалось бы, больше мест, куда можно поехать покататься, но есть проблема расстояний и времени. А в Минске, даже задержавшись на работе, девушка может полтора часа покататься в Силичах и вернуться домой раньше полуночи.





«Границы — это условность, а я — абсолютный космополит»

Жилплощадь с семьей делят английский бульдог Паддингтон, кролик и крыса.

— Мы очень любим животных. В какой-то момент у меня жили две крысы, рыбка, собака и два кролика. Понимаю, что если не заведу животных сама, ребенок принесет кого-то с улицы. Кролик живет с нами восьмой год — долгожитель. Сейчас он заперт, но вообще у него есть прогулочные дни. Погуляет-погуляет, а потом я говорю: «Собака, загони» и Паддингтон загоняет его обратно. Крыса из здешнего зоопарка, ласковая и не кусается Сын увидел ее и сказал: «Я спасу одну жизнь». Она нам как родная, — рассказывает Евгения.

В гости к Евгении мы попали накануне ее отъезда в Москву для защиты кандидатской диссертации о том, как меняется профессия журналиста и медиаменеджера в современных реалиях".

— С появлением новых медиа и каналов распространения информации, меняется и роль журналиста. Он должен быть и автором, и цензором, и редактором, и фотографом, и менеджером — то есть уметь все. Рынок медиа активно меняется с начала 2000-х, а учебные заведения отстают и зачастую учат по-прежнему, без учета новых трендов и технологий. Вот об этом моя диссертация. Все статьи опубликованы, рецензии написаны, остался последний этап — защититься, — улыбается Евгения.





— Минск мне очень подходит как город, ни капли не разочаровал. Не могу такого сказать про все города мира. Не знаю, в какой стране захочет учиться ребенок, но буду подстраиваться под него, конечно. А вообще в современном мире границы — это условность. А я — абсолютный космополит.

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