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Стринги, «ежедневки», депиляция. Вопросы об интимной гигиене гинекологу

29.05.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соблюдение правил личной гигиены, в том числе интимной, несомненно влияет на качество жизни. Однако люди нередко этими правилами пренебрегают, тем самым рискуя своим здоровьем. О том, чем чревато игнорирование гигиенических процедур и почему медики не жалуют стринги и тампоны, мы поговорили с акушером-гинекологом медицинского центра Confidence Наталией Лакотко.

«Интимная гигиена начинается с рождения»

Главное правило интимной гигиены одно: о ней нужно помнить и соблюдать. Эта прописная истина, считает Наталия Николаевна, известна всем. Но не все ей следуют.

— Людям свойственно надеяться, что ничего страшного не произойдет, если они будут нарушать правила, — комментирует гинеколог. — Однако этот подход в корне неверный. И правила гигиены должны сопровождать женщину на протяжении всей жизни — с раннего детства и до глубокой старости.

— Некоторые мамы считают, что в постоянном уходе за интимной зоной до полового созревания нет необходимости.

— Думаю, современные мамы такого мнения не придерживаются. Причина проста: перед поступлением в детский сад, то есть уже в два года, девочка обязана попасть на осмотр к гинекологу. А врач, в свою очередь, обязан провести с мамой беседу об интимной гигиене. И рекомендовать выполнять подмывание наружных половых органов дважды в день — утром и вечером, используя детское мыло или специальный гель для интимной гигиены девочек.


Следующий приход матери с ребенком состоится перед школой, в 6 лет. И врач еще раз проведет беседу об особенностях гигиены — не только с мамой, но и с самой девочкой.

А вообще интимная гигиена начинается уже с рождения: мама ухаживает за малышом во время смены памперса и протирает наружные половые органы ребенка спереди назад.

— Вы упомянули гели для интимной гигиены. Как вы считаете, специализированные средства для деликатных зон — это необходимость или все же маркетинг? Можно ли использовать обычное мыло или гель для душа?

— Каждая женщина должна выбрать приемлемый для себя вариант. Если она использует гель для душа и не ощущает дискомфорта, запретить мы ей не можем. Однако при наличии жалоб или воспалительных заболеваний вопрос гигиены должен контролировать врач. В подобных ситуациях мы, как правило, настаиваем на применении специальных гелей для интимной гигиены. А именно тех, что продаются в аптеках, — сертифицированных средств, которые имеют безопасные добавки и поддерживают определенный уровень pH.


Для каждого возраста и случая есть свой интимный гель. Девочкам подойдут интимные гели с подсушивающими веществами, ромашкой. Для женщин зрелого возраста лучший вариант — гели, которые обладают антибактериальным, противовоспалительным, увлажняющим действиями.

В период менопаузы женщины чаще всего страдают от сухости и дискомфорта ввиду снижения гормонального фона. В этом случае мы рекомендуем мыло со специальными добавками — например, с гиалуроновой кислотой или же факторами роста.

Безусловно, если приобрести специализированный препарат нет возможности, можно использовать обычную воду или детское мыло. И, кстати, не нужно постоянно ухаживать за наружными половыми органами с помощью моющих средств — достаточно одного раза в день. В остальные разы можно обойтись чистой водой.

— Влажные салфетки использовать можно?

— Да, их тоже можно применять для гигиены интимных зон. Но не злоупотребляйте. Этот вариант подходит для путешествий, каких-то экстренных ситуаций или перед посещением врача, но никак не для ежедневного использования.

«Если бы нам позволили, мы бы запретили стринги»

— Некоторые гинекологи нелестно отзываются о ежедневных прокладках. Есть и те, кто не против таких средств гигиены. Так можно их использовать или нет?

— Почему женщины используют ежедневные прокладки? Потому что у некоторых пациенток количество ежедневных выделений из половых путей больше, чем обычно. Это нормально, но приносит дискомфорт при ношении белья, которое невозможно менять несколько раз в день. Или же они проходят курс лечения, используют вагинальные свечи и также сталкиваются с определенным дискомфортом.


Чтобы ношение прокладок не привело к негативным последствиям, нужно использовать те, что на целлюлозной основе, «дышащие». А в случае, когда выделений нет или их мало, не использовать прокладки вообще или заменить их ношением белья с хлопчатобумажной вставкой.

И, конечно, если развивается аллергия или непереносимость, как минимум, прокладки нужно заменить на другие, а как максимум — отказаться от их использования на время или навсегда.

— Кстати, о белье. Какое лучше носить? Обязательно ли, чтобы оно было из натуральных материалов? И вредят ли здоровью любимые многими кружева и стринги?

— Сразу скажу, что белье должно быть — это тоже часть гигиены. И менять его нужно, как минимум, один раз в день.


Конечно, если бы гинекологам позволили вмешаться в индустрию белья, мы бы запретили стринги: они — провоцирующий фактор инфекции. Самый лучший вариант — это обычное хлопчатобумажное белье. Или, если уж так хочется, кружевное, но желательно с хлопчатобумажной вставкой в зоне прилегания к слизистым оболочкам.

Честно признаться, мы не так уж строги в этих рекомендациях: и мода, и красота имеют право на существование.

— В период менструации гигиене нужно уделять максимум внимания. Почему?

— Кровь является питательной средой для микроорганизмов. Организм любой девочки, девушки, женщины в период месячных подвержен риску инфицирования, а в случае несоблюдения гигиены этот риск возрастает в разы. Потому мы настаиваем на гигиенических процедурах в этот период — не раз-два в день, а чаще. В случае, если вы в путешествии, на работе, на учебе — там, где принять душ не получится, пожалуйста, используйте влажные салфетки. А также как можно чаще меняйте средства гигиены и обязательно используйте качественные, дышащие прокладки.


— А что насчет тампонов? В инструкции указано, что постоянно использовать их нельзя.

— Совершенно верно. Тампоны — это очень удобно. Но врачи их не любят: впитывая выделения, тампон длительное время находится внутри тела. Соответственно, подвергает наш организм большему риску инфицирования. Поэтому мы рекомендуем использовать тампоны только в том случае, если это необходимо — например, в путешествии. И обращаем внимание пациенток на то, что принимать водные процедуры, плавать в бассейнах или открытых водоемах, используя тампоны, негигиенично. Для этих целей лучше использовать менструальные чаши.


«Волосы в интимной зоне предусмотрены природой»

— Секс во время месячных — это гигиенично?

— Однозначно это негигиенично, неэстетично и небезопасно. Половой акт во время менструации подвергает риску инфицирования и наружные половые органы, и внутренние, и может впоследствии привести к воспалительному процессу и другим серьезным проблемам — например, эндометриозу. Вплоть до бесплодия.

Что касается интимной жизни в обычные дни, есть такое понятие, как правила гигиены половой жизни. Перед половым актом и после него оба партнера обязательно должны выполнить гигиеническую процедуру, как с использованием моющих средств, так и без них.


— Значит, для мужчин вопрос гигиены также важен?

— Безусловно. Мы, гинекологи, рассматриваем мужчин в аспекте наших женщин. Мы хотим, чтобы женщины были здоровы, поэтому настаиваем на соблюдении мужчинами правил интимной гигиены — особенно перед половым актом. Как вариант, с использованием различных интимных гелей, которые есть и для мужчин. 

— А депиляция интимных зон — это тоже про гигиену?

— Волосы в интимных зонах предусмотрены природой. Время, мода, приверженность к гигиеническим привычкам привела к тому, что различные виды депиляции — от бритвенных станков до суперсовременных лазерных методик — имеют место быть. Но в жизни не так много ситуаций, когда депиляция бикини важна для здоровья. Это, скорее, личное дело женщины.


— Чем грозит отсутствие элементарного ухода за половыми органами? Может ли невнимание одного партнера к гигиене привести к проблемам со здоровьем у другого?

— Конечно, может. Если дама или ее партнер игнорируют правила гигиены, добро пожаловать к гинекологу! Женщина станет перманентной пациенткой, ее будут беспокоить зуд, дискомфорт, молочница, а может, и более серьезные симптомы. Несоблюдение интимной гигиены может быть чревато гнойно-воспалительными заболеваниями, которые подлежат серьезному лечению — вплоть до хирургического.

— А как понять, что пора посетить гинеколога?

— Посещать врача-гинеколога женщина должна как минимум раз в год. И, конечно же, любой дискомфорт в области гениталий, боли, нарушения цикла — это все поводы обратиться к специалисту. Не нужно ждать, что оно «само пройдет» — может, и пройдет, но с помощью врача это, скорее всего, пройдет быстрее и не повторится вновь.

И не стоит сразу обращаться к интернету: иногда страхи, которые навязываются статьями в сети, совершенно необоснованны. Пациентка может несколько дней провести в страхе за свое здоровье, общаясь с интернетом, в то время как доктор может решить эту проблему за пару минут.


 
 
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Разбираем распространенные вопросы об интимной гигиене с гинекологом.
 
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