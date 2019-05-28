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Безопасность превыше всего: топ-5 самых безопасных авто 2019 года

29.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

На основании официальных оценок Института дорожной безопасности США и других авторитетных организаций опубликован рейтинг самых безопасных автомобилей в этому году.

На первом месте оказался Mercedes E-Class, который продемонстрировал высокий уровень функционирования систем активной и пассивной безопасности. Особенно специалисты отметили четкую работу электронных ассистентов: контроль усталости водителя и движение в одной полосе.

На второй позиции разместился 8-местный паркетник Honda Pilot, показавший отличные результаты на краш-тестах. Кроме того, автомобиль оборудован высокоэффективной системой автоматического торможения в экстренной ситуации на дороге.

Замыкает лидирующую тройку японский седан Honda Accord. Модель получила высокую комплексную оценку безопасности за высокотехнологичность и эффективность всех основных электронных систем.

Также специалисты отметили хороший уровень безопасности сразу у трех моделей Toyota: паркетник Highlander, гибрид Prius и седан Camry.

 
 
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На основании официальных оценок Института дорожной безопасности США и других авторитетных организаций опубликован рейтинг самых безопасных автомобилей в этому...
 
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