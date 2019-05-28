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Эксперты предлагают совершенствовать систему местного самоуправления с учетом развития IT

29.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Систему местного управления и самоуправления необходимо совершенствовать с учетом развития IT в Беларуси. Такое мнение высказала заведующая отделом мировой экономики и внешнеэкономических исследований Института экономики Национальной академии наук Татьяна Вертинская во время круглого стола «Местное самоуправление: на пути к совершенствованию» в пресс-центре БЕЛТА.

Татьяна Вертинская подчеркнула, что закон совершенствуется прежде всего для будущего поколения. «А это цифровое поколение. Цифровые технологии могут совершенно изменить систему местного самоуправления. Беларусь как IT-страна уже значительно продвинулась в этом направлении. Для более активного вовлечения людей в решение местных вопросов нужно создавать новые информационные платформы, где можно будет высказывать свое мнение о той или иной ситуации, вносить предложения. Это станет основой для взаимодействия с молодежью, позволит перейти от системы традиционного местного управления к электронному управлению, формированию своего рода местного электронного правительства или просто местных органов власти на электронной основе», — считает она.

В Беларуси уже есть такие наработки на национальном уровне. Эксперт считает, что существенных изменений в законодательстве это не потребует, а работу исполкомов усовершенствует и оптимизирует значительно.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков с этим мнением согласился, но призвал также продумать, как формировать и создавать условия, при которых местное управление и самоуправление сможет влиять на экономическое развитие регионов. «Как показывают социологические исследования, белорусов сегодня в первую очередь интересуют рабочие места. Необходимо, заглядывая в завтрашний день, просчитывать, как трудоустроить молодых людей в регионах, на их малой родине, обеспечить достойный уровень заработной платы, равнодоступность социальных услуг. И в этом очень большую роль может играть местное управление и самоуправление», — убежден парламентарий.

«Сельские советы — это наш актив. Но нужно посмотреть на инструменты, которые у них есть, могут ли они эффективно решать все вопросы жизнеобеспечения населения», — добавил Александр Попков. Он поддержал высказанную во время круглого стола мысль о необходимости сформировать фонд поддержки местного самоуправления, который помог бы снять все проблемы.

 
 
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Систему местного управления и самоуправления необходимо совершенствовать с учетом развития IT в Беларуси. Такое мнение высказала заведующая отделом мировой...
 
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