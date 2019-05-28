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Зась станет генсеком ОДКБ с 1 января 2020 года

29.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Армения поддержала назначение госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася на должность генерального секретаря ОДКБ. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердил начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Станислав Зась 27-28 мая посетил Ереван, где встретился с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

«Во время встреч были обсуждены вопросы состояния дел и перспектив функционирования ОДКБ. Получена поддержка армянской стороны назначения на должность генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с 1 января 2020 года», — сказал Анатолий Глаз.

Станислав Зась был предложен на пост генерального секретаря ОДКБ в конце 2018 года, после того как Юрий Хачатуров был досрочно отозван армянской стороной с этой должности. Белорусскую кандидатуру сразу поддержали Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия. Против этого назначения выступила Армения, которая настаивала на назначении своего представителя. Совет министров иностранных дел стран — участниц ОДКБ 22 мая внес кандидатуру Станислава Зася на пост генерального секретаря объединения.

 
 
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Армения поддержала назначение госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася на должность генерального секретаря ОДКБ. Эту информацию...
 
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