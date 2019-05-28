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Саммит ЕАЭС и двусторонние встречи — начался рабочий визит Лукашенко в Казахстан
29.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Нур-Султана, передает корреспондент БЕЛТА.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета....
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