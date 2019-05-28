Замор рыбы произошел на нескольких водоемах Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

Во всех случаях отобраны пробы воды для исследования ее на наличие загрязняющих веществ, рыба будет направлена на ветсанэкспертизу, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

В местах, где были основания полагать, что загрязнение и гибель рыбы произошли по причине проведения сельхозработ на прилегающих к водным объектам участках, вызваны следственно-оперативные группы.

Например, на берегу реки Поточанка инспекторы обнаружили место с выжженной травой и пожелтевшими деревьями. Это могли быть последствия слива в воду каких-либо химикатов.