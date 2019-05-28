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Замор рыбы произошел на нескольких водоемах Беларуси

29.05.2019 09:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Замор рыбы произошел на нескольких водоемах Беларуси
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь

Во всех случаях отобраны пробы воды для исследования ее на наличие загрязняющих веществ, рыба будет направлена на ветсанэкспертизу, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

В местах, где были основания полагать, что загрязнение и гибель рыбы произошли по причине проведения сельхозработ на прилегающих к водным объектам участках, вызваны следственно-оперативные группы. 

Например, на берегу реки Поточанка инспекторы обнаружили место с выжженной травой и пожелтевшими деревьями. Это могли быть последствия слива в воду каких-либо химикатов. 

Согласно Водному кодексу применять удобрения и химические средства защиты растений на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии водных объектов запрещено. 

Замор рыбы произошел на нескольких водоемах Беларуси
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Погибшую рыбу обнаружили на озере Званом в Полоцком районе, мелиорированном участке реки Поточанка в Докшицком районе, водоеме у деревни Трилесино в Дрибинском...
 
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