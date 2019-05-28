ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Награжденный за аннексию Крыма сын Франца Клинцевича теперь возглавляет Россотрудничество в Беларуси

29.05.2019 09:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В российском посольстве в Минске первым секретарем работает Андрей Клинцевич — сын российского политика Франца Клинцевича. С недавнего времени Андрей Клинцевич указан как и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Беларуси.



Франц Клинцевич родился в Ошмянах (Гродненская обл.), но за время службы на территории России почувствовал себя русским.

Франц Клинцевич служил в Афганистане и впоследствии возглавил один из ветеранских союзов. В российском парламенте он заседал с 1999 до 2015 гг., причем однажды баллотировался от Чечни. Затем являлся членом Совета Федерации от Смоленской области.

Сын Франца, Андрей, также начинал военную карьеру, как и отец, служил в десанте.



Из-за травмы спины ушел со службы, но, кажется, не окончательно: украинские СМИ не раз упоминали его в негативном контексте и ​​отмечали частые визиты на оккупированную территорию Крыма и на Донбасс.

Андрей Клинцевич попал в базу «Миротворца» как лицо, причастное к преступлениям на территории Украины.

Из рук Путина он получил грамоту как человек, особо отличившийся во время крымской кампании.


Последние годы Клинцевич-младший работал вместе с Михаилом Бабичем в аппарате представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

Непосредственно перед приездом в Беларусь Андрей Клинцевич занимался кураторством «военно-патриотических клубов «Единой России».


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В российском посольстве в Минске первым секретарем работает Андрей Клинцевич — сын российского политика Франца Клинцевича. С недавнего времени Андрей Клинцевич...
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Алексиевич: «Моя земля – Беларусь. Мой родной язык – белорусский»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Lida.Info
Единство
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика