







Франц Клинцевич родился в Ошмянах (Гродненская обл.), но за время службы на территории России почувствовал себя русским.





Франц Клинцевич служил в Афганистане и впоследствии возглавил один из ветеранских союзов. В российском парламенте он заседал с 1999 до 2015 гг., причем однажды баллотировался от Чечни. Затем являлся членом Совета Федерации от Смоленской области.





Сын Франца, Андрей, также начинал военную карьеру, как и отец, служил в десанте.













Из-за травмы спины ушел со службы, но, кажется, не окончательно: украинские СМИ не раз упоминали его в негативном контексте и ​​отмечали частые визиты на оккупированную территорию Крыма и на Донбасс.





Андрей Клинцевич попал в базу «Миротворца» как лицо, причастное к преступлениям на территории Украины.





Из рук Путина он получил грамоту как человек, особо отличившийся во время крымской кампании.









Последние годы Клинцевич-младший работал вместе с Михаилом Бабичем в аппарате представителя президента России в Приволжском федеральном округе.





Непосредственно перед приездом в Беларусь Андрей Клинцевич занимался кураторством «военно-патриотических клубов «Единой России».



