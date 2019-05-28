Светлана Алексиевич: «Моя земля – Беларусь. Мой родной язык – белорусский»









«Конечно же, я белоруска, и, конечно же, мой родной язык – белорусский, хотя я на нем не разговариваю, поскольку вся практика моей жизни – это русский язык, русская культура. Но я чувствую себя белоруской, что я на белорусском земле, это моя земля, у меня отец отсюда. Я другой жизни не знаю, несмотря на то, что я жила в Европе и много где в мире. Но моя земля – ​​Беларусь», – говорит Светлана Алексиевич.





Светлана Алексиевич отмечает, что язык – это еще и важный фактор безопасности Беларуси.





«Чем быстрее произойдет у людей в голове процесс самоидентификации, каждый из нас скажет: «Я белорус! Это моя земля, земля моих детей! И я буду решать, что делать», – тем быстрее изменится наша жизнь», – считает нобелевский лауреат.





Белорусский язык – это неотъемлемая часть нашей культуры и гарантия нашего будущего как уникального народа. Результатами переписи мы способны засвидетельствовать сами себе и всему миру, что мы полноценная нация, достойная заинтересованности и уважения со стороны других наций мира. Поддержим наше национальное сокровище – язык наших предков, который нас всех объединяет и делает уникальными.