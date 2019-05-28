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Светлана Алексиевич: «Моя земля – Беларусь. Мой родной язык – белорусский»
Источник материала: Партизан
Уже осенью во время переписи населения граждане Беларуси ответят на ряд вопросов. Одним из них будет вопрос о родном языке. Нобелевская лауреат, писательница Светлана Алексиевич уже знает, какой язык указать как родной.
«Конечно же, я белоруска, и, конечно же, мой родной язык – белорусский, хотя я на нем не разговариваю, поскольку вся практика моей жизни – это русский язык, русская культура. Но я чувствую себя белоруской, что я на белорусском земле, это моя земля, у меня отец отсюда. Я другой жизни не знаю, несмотря на то, что я жила в Европе и много где в мире. Но моя земля – Беларусь», – говорит Светлана Алексиевич.
Светлана Алексиевич отмечает, что язык – это еще и важный фактор безопасности Беларуси.
«Чем быстрее произойдет у людей в голове процесс самоидентификации, каждый из нас скажет: «Я белорус! Это моя земля, земля моих детей! И я буду решать, что делать», – тем быстрее изменится наша жизнь», – считает нобелевский лауреат.
Белорусский язык – это неотъемлемая часть нашей культуры и гарантия нашего будущего как уникального народа. Результатами переписи мы способны засвидетельствовать сами себе и всему миру, что мы полноценная нация, достойная заинтересованности и уважения со стороны других наций мира. Поддержим наше национальное сокровище – язык наших предков, который нас всех объединяет и делает уникальными.
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Уже осенью во время переписи населения граждане Беларуси ответят на ряд вопросов. Одним из них будет вопрос о родном языке. Нобелевская лауреат, писательница...
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