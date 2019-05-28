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Первая ракетка мира опасается встречи с Азаренко

29.05.2019 09:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первая ракетка мира японка Наоми Осака поделилась ожиданиями от противостояния с Викторией Азаренко во втором круге женского одиночного разряда "Ролан Гаррос".

В последнее время она играет очень хорошо, и я не думаю, что это будет матч, похожий на наш поединок в Риме в прошлом году. Жду один из самых сложных матчей в этом году, — цитирует Осаку официальный сайт турнира.


 
 
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Первая ракетка мира японка Наоми Осака поделилась ожиданиями от противостояния с Викторией Азаренко во втором круге женского одиночного разряда "Ролан Гаррос".
 
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