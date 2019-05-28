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Начался сбор подписей за выход Беларуси из Союзного государства

29.05.2019 08:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларуси не нужно Союзное государство. Петицию за выход нашей страны из союза с Россией инициировала общественная кампания «Вперед, Беларусь!»

Начался сбор подписей за выход Беларуси из Союзного государства
Сбор подписей за выход Беларуси из состава Союзного государства в интернете начал помощник Анны Конопацкой Денис Тихоненко. Озабоченность интеграцией высказала и сама депутат. Главный ее упрек -- в том, что все интеграционные вопросы вновь обсуждаются за закрытыми дверями. 

Анна Канопацкая как депутат обратилась с официальным письмо к руководители белорусской группы на переговорах по углублению интеграции с Россией Александру Турчину с просьбой озвучить российские предложения на этот счет. Однако внятного ответа не получила. Турчин ограничился формальной отпиской. 

Такая же отписка пришла и другому депутату -- Елене Анисим. Ответом на попытку вновь решить судьбу белорусского народа кулуарно стал сбор подписей за выход из Союзного государства.   



 
 
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Беларуси не нужно Союзное государство. Петицию за выход нашей страны из союза с Россией инициировала общественная кампания «Вперед, Беларусь!»
 
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