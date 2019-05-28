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Поротников: Армения сохранила лицо, не позволив Лукашенко "отжать" должность раньше срока
Источник материала: Партизан
Но из-за конфликтной ситуации снизился международный авторитет ОДКБ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян последним из руководителей стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности согласовал на должность генерального секретаря ОДКБ кандидатуру Станислава Зася, госсекретаря Совебеза Беларуси. Он вступит на пост с 1 января 2020 года по принципу ротации.
До этого времени исполнять обязанности генсека будет российский генерал Валерий Семереков. Напомним, после отзыва своего представителя Юрия Хачатурова Армения хотела, чтобы на следующие полтора года генсека ОДКБ также выбрала она, однако другие страны решили, что пришел черед Беларуси выдвинуть своего представителя.
Эксперты ответили
«Это не победа Лукашенко»
В декабре прошлого года Александр Лукашенко на саммите ОДКБ заявил, что «в принципе решили проблему назначения генерального секретаря». После этого Станислав Зась посетил Россию, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан, где его кандидатуру согласовали. Но в феврале Зась сообщил, что Армения не отвечает на предложение о встрече.
Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников в комментарии
«Факт российского одобрения кандидатуры Зася подразумевал, что Армении не оставалось другого выбора кроме как согласовать. Выход нашли в том, что сделали это с 1 января 2020 года», – сказал Поротников.
Он считает, что «это не победа Лукашенко».
«Очевидно, что армянская сторона сохранила свое политическое лицо, не позволив отжать у себе раньше срока должность генсека ОДКБ», – полагает руководитель проекта Belarus Security Blog.
Поротников также отметил, что с другой стороны Ереван не стал еще более обострять отношения с Минском. Там могли не согласовать кандидатуру Зася, ссылаясь на его послужной список. Белорусский генерал окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, вел переговоры с руководством Азербайджана.
«Это признание Арменией существующей реальности»
Военный эксперт Александр Алесин в комментарии отмечает:
«Согласование Зася следует расценивать как признание Арменией существующей реальности. Трудно оценить его как победу белорусского руководства – все-таки Зась не вступил в должность в тот момент, когда отозвали армянского представителя».
По мнению военного эксперта, хоть Ереван теперь и выразил настрой на продуктивное сотрудничество, но конфликтная ситуация не принесла ему ничего хорошего.
«Поссорившись с Беларусью, Армения лишилась того, что получает Азербайджан. Минск выступает для Баку технологическим донором. Организует там сборку не только гражданской, но и военной техники, вооружений. Азербайджан является стартовым покупателем новейших белорусских вооружений», – сказал Алесин.
По его мнению, не стоит преувеличивать значение должности генсека ОДКБ: Зась будет отвечать за техническую работу – реализацию решений, которые буду принимать главы государств.
Военный эксперт также обратил внимание, что конфликтная ситуация авторитета ОДКБ не добавила: «На этот срок ОДКБ не было полностью дееспособной организацией. Не могла принимать решения и решать задачи».
Алесин отметил, что на сегодняшний день организация далека от исполнения мечты основателей ОДКБ – сделать ее равноправным партнером НАТО.
«Североатлантический Альянс не воспринимает ОДКБ как субъект международного права и согласен говорить только с каждым из его отдельных членов. Конфликтная ситуация не способствовала росту международного авторитета ОДКБ. С 1 января следующего года придется начинать в определенном смысле с чистого чиста», – сказал эксперт.
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Но из-за конфликтной ситуации снизился международный авторитет ОДКБ.
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