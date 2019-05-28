Экс-супруга владельца Amazon пожертвует половину своего состояния на благотоврительность









Экс-супруга главы Amazon Маккензи Безос собирается пожертвовать половину состояния на благотворительность. Об этом сообщает Euronews.





Бывшая супруга Джеффа Безоса при разводе получила 35 млрд долларов, которые увеличили ее активы примерно до 37 млрд долларов. Половину из этой суммы она собирается отдать на благотворительность. Стоит подчеркнуть, что Джефф Безос входит в благотворительную организацию The Giving Pledge, которую основали Мелинда и Билл Гейтс, а также Уорен Баффет. Членам организации предлагается пожертвовать половину своего имущества на благотворительные цели.





Именно так решила поступить и бывшая супруга Безоса.





"В дополнение ко всем активам, которые мне дала жизнь, у меня есть непропорциональная сумма денег, которой я хочу поделиться. Мой подход к благотворительности будет таким же вдумчивым. Но я не стану ждать. И буду продолжать, пока не опустеет сейф", – заявила Маккензи.









На сообщение экс-супруги отреагировал Джефф Безос, который выразил слова поддержки в адрес бывшей супруги.





"Маккензи будет удивительной, вдумчивой и эффективной в благотворительности, и я горжусь ею. Ее письмо так красиво. Иди, и сделай их Маккензи", – написал Безос в Twitter.



