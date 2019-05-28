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Белоруса на угнанном Mercedes Benz E200 задержали в Польше

29.05.2019 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Угнанный автомобиль, за рулем которого был белорус, задержали в Подляском воеводстве, сообщили в пограничной службе Польши.

Mercedes Benz E200 с немецкими номерами был остановлен для проверки 27 мая в коммуне Штабин. Автомобилем управлял 31-летний гражданин Беларуси.

При проверке через базу данных выяснилось, что машина была угнана за день до этого в Германии. Примерная стоимость автомобиля 2019 года выпуска – более 53 тысяч долларов.

Водителя задержали и передали полиции города Августов.
 
 
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Угнанный автомобиль, за рулем которого был белорус, задержали в Подляском воеводстве, сообщили в пограничной службе Польши.
 
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