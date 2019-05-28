В заявлении фигурируют имена 11 футболистов, среди которых бывшие и действующие игроки высшей и первой лиги, а также президент и сотрудники одного из футбольных клубов. Они подозреваются в "принадлежности к преступной группировке, коррупции и отмывании денег".





По информации издания Mundo, полиция задержала экс-футболиста "Реала" Рауля Браво, игрока "Хетафе" Самуэля Алонсо, защитника "Депортиво" (Ла-Корунья) Иньиго Лопеса Монтанью, а также бывшего хавбека "Вальядолида" Борху Фернандеса. Кроме того, среди задержанных президент "Уэски" Агустин Ласаоса.





В результате проведенного расследования было доказано, что подозреваемые причастны к организации как минимум трех договорных матчей в высшей, первой и второй лиге футбольного чемпионата Испании. Обыски подтвердили, что на одну из договорных игр в первой лиге были сделаны ставки, в 14 раз превышающие обычный объем для матчей такого уровня.









По версии правоохранителей, задержанные использовали ближайших родственников, чтобы делать ставки на игры, один из подозреваемых отец бывшего нескольких команд первого дивизиона игрока Карлоса Аранды.





Руководство "Вальядолида" уже начало сотрудничество с властями в расследовании "договорняков". "Вальядолид" осуждает любое мошенничество и коррупцию в спортивных соревнованиях. "Вальядолид" работает в тесном сотрудничестве с Ла Лигой и государственными силами безопасности", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.



