ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер основатель правозащитной группы Human Rights Watch

29.05.2019 08:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Издатель и учредитель правозащитной группы Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в возрасте 96 лет.

Об этом сообщает The New York Times.

"Роберт Л. Бернштейн, который превратил Random House в большое международное агентство, отстаивал политическое несогласие и свободу слова, основатель Human Rights Watch скончался в понедельник в Манхэттене в возрасте 96 лет", – сказано в сообщении.

В 1978 году Бернштейн, после визита в СССР, основал правозащитную организацию Helsinki Watch, которая проверяла выполнение Советским Союзом обязательств в рамках Хельсинкских соглашений.

В 1988 году в результате слияния Helsinki Watch с несколькими другими региональными правозащитными организациями образовалась Human Rights Watch.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Издатель и учредитель правозащитной группы Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в возрасте 96 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучшие направления европейских путешествий по версии Lonely Planet
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Lida.Info
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика