"Не хотел бы отпугивать болельщиков и зрителей. В будущем сезоне бюджет минского "Динамо" будет самым маленьким в лиге. Я уверен в этом. Бюджет уменьшился в полтора раза.





"Беларусь 5" . Однако мы поднимем тех белорусов, которые ждут шанса. С их желанием и мотивацией мы не будем мальчиками для битья. А еще у нас будет возможность подписать хороших легионеров", — сказал генеральный директор в эфире программы "Спорт-кадр" на телеканале



