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Дмитрий Басков: у минского "Динамо" самый маленький бюджет в КХЛ

29.05.2019 07:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гендиректор минского "Динамо" Дмитрий Басков рассказал о финансовом положении клуба.

"Не хотел бы отпугивать болельщиков и зрителей. В будущем сезоне бюджет минского "Динамо" будет самым маленьким в лиге. Я уверен в этом. Бюджет уменьшился в полтора раза. 

Однако мы поднимем тех белорусов, которые ждут шанса. С их желанием и мотивацией мы не будем мальчиками для битья. А еще у нас будет возможность подписать хороших легионеров", — сказал генеральный директор в эфире программы "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5".


 
 
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Гендиректор минского "Динамо" Дмитрий Басков рассказал о финансовом положении клуба.
 
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