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Корзина продуктов и клюшка: какими подарками обменялись Лукашенко и Токаев

29.05.2019 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко в ходе личной встречи обменялся подарками с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, об этом сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".

В подарок от Лукашенко Токаев получил корзину белорусских продуктов и факсимильную копию карты мира 1520 года – времени, когда казахское ханство достигло наивысшего расцвета. Эта карта выполнена в стиле графики на бумаге ручного изготовления.

"Это наши новинки. Мы вам поставляем подобное, но это уже последнее производство. Проверено, сертифицировано. Сгущенку вы должны помнить", – прокомментировал подарок глава Беларуси.

В свою очередь, президент Казахстана, который одно время серьезно увлекался гольфом, подарил своему белорусскому коллеге клюшку для гольфа и предложил ему обязательно попробовать себя в этой игре. "Я обязательно попробую. Но это такая дорогая клюшка, ей нельзя пробовать", – ответил Лукашенко

Первая встреча Лукашенко с Токаевым в статусе главы Казахстана прошла во вторник в столице страны Нур-Султане, в которой белорусский лидер находится с официальным визитом. Переговоры состоялись в президентской резиденции "Акорда" накануне саммита ЕАЭС.

 
 
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Александр Лукашенко в ходе личной встречи обменялся подарками с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, об этом сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".
 
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