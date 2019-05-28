Минюст предлагает публиковать финансовую отчетность партий и общественных объединений

БелТА . «В законопроекте планируется закрепить положение о том, чтобы информация о деятельности, в том числе финансовая отчетность, общественных объединений, политических партий была доступна широкой общественности. Это будет направлено на повышение прозрачности деятельности данных организаций», — сообщил сегодня министр юстиции Олег Слижевский, передает





Также проект предполагает упрощение порядка регистрации общественных объединений и партий. Они смогут подавать регистрационные документы в электронном виде. Министр не исключил, что для общественных объединений будет сокращен пакет регистрационных документов, а также упростят процедуру предоставления информации о продолжении деятельности.



