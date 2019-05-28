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В Октябрьском районе на ферме погиб 4-летний ребенок
Источник материала: Партизан
Несчастный случай произошел 28 мая на ферме ферме ОАО «Поречье-Оресса».
По предварительной информации, отец взял девочку с собой на ферму. На ферме выполнял работы погрузчик. В какой-то момент он зацепил ворота. Из-за этого обвалилась стена, и ребенок оказался под завалами, сообщает «Гомельская правда».
По словам заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних Октябрьского райисполкома Ларисы Тепловой, девочка ходила в Поречский детский сад — среднюю школу, ее семья характеризуется положительно.
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Несчастный случай произошел 28 мая на ферме ферме ОАО «Поречье-Оресса».
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