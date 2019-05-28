Huawei потребовала признать неконституционным американский закон

Источник материала: Ежедневник





Huawei подала в суд требование признать неконституционной часть американского закона о национальной безопасности, благодаря которой китайскую компанию поместили в черный список Министерства торговли США.

В соответствии с иском, который подан в окружной суд по Восточному округу Техаса, представители Huawei оспаривают не решение администрации США включить компанию в черный список, а само по себе положение закона, которое позволило это сделать, сообщает CNBC.

Юристы китайской компании считают, что раздел 889 Закона о национальной обороне (NDAA) противоречит Конституции США, поскольку позволяет накладывать ограничения на юридических лиц безо всяких объяснений. В Huawei считают, что в соответствии с основным законом Соединенных Штатов имеют право на защиту.

Если суд признает правоту Huawei и посчитает неконституционным положение NDAA, у китайской компании будут все основания для того, чтобы добиться исключения из черного списка Министерства торговли и продолжить деятельность на территории США, пишет РБК .

Huawei была помещена в черный список под тем предлогом, что китайская компания якобы замешана в деятельности, которая идет вразрез с нацбезопасностью и внешней политикой США. Такое решение американский Минторг принял после того, как Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации для защиты сетей связи. Соответствующий указ, поясняла газета The Washington Post, содержит пункт о возможности блокировать транзакции между американскими и иностранными компаниями.

После этого компания Google объявила о том, что резко ограничивает сотрудничество с Huawei. Уже после этого Министерство торговли США выдало китайской компании лицензию на 90 дней, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение для гаджетов.