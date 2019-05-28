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В Полоцке закрывают на ремонт мост через Двину. Как пойдет транспорт?

29.05.2019 09:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мост через Западную Двину на улице Юбилейной в Полоцке закроют с 1 июня — здесь начнется ремонт. В городе изменится схема движения транспорта, сообщает телеканал «Витебск».

На улицах Октябрьской, Максима Богдановича и Зыгина появились полосы для автобусов и маршруток. Одни водители находят нововведение неудобным, особенно в час пик и для большегрузов. Другие, наоборот, считают, что все «грамотно сделано».

Ожидается, что путепровод на улице Юбилейной закроют на ремонт на 2 года. Все это время Полоцк будет обходиться одним мостом через Двину. Транспортная нагрузка в этом районе увеличится в два раза: если сейчас в вечерний час пик на пересечении улиц Зыгина и Октябрьской проезжают 800 машин, то будет более 1,5 тысячи — такую статистику приводит gorod214.by.

 
Теги: Витебск
 
 
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На улицах Октябрьской, Максима Богдановича и Зыгина появились полосы для движения автобусов и маршруток.
 
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