В Полоцке закрывают на ремонт мост через Двину. Как пойдет транспорт?

Источник материала: Tut.by

Мост через Западную Двину на улице Юбилейной в Полоцке закроют с 1 июня — здесь начнется ремонт. В городе изменится схема движения транспорта, сообщает телеканал «Витебск».

На улицах Октябрьской, Максима Богдановича и Зыгина появились полосы для автобусов и маршруток. Одни водители находят нововведение неудобным, особенно в час пик и для большегрузов. Другие, наоборот, считают, что все «грамотно сделано».

Ожидается, что путепровод на улице Юбилейной закроют на ремонт на 2 года. Все это время Полоцк будет обходиться одним мостом через Двину. Транспортная нагрузка в этом районе увеличится в два раза: если сейчас в вечерний час пик на пересечении улиц Зыгина и Октябрьской проезжают 800 машин, то будет более 1,5 тысячи — такую статистику приводит gorod214.by.