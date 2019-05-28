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Скорее всего, так будет выглядеть следующий флагман Samsung
Источник материала: Tut.by
Samsung готовится к анонсу новых топовых смартфонов серии Galaxy Note 10 — скорее всего, их покажут в августе. Недавно в Сети появился рендер с дизайном одного из будущих флагманов, которым
Судя по рендеру, тыльная камера на задней стороне устройства будет расположена вертикально, а не горизонтально, как в нынешних флагманах серии Galaxy S10. Она будет состоять из трех основных модулей c телефото-датчиком и супер широкоугольным датчиком. Четвертый модуль — ToF, отвечающий за более точное распознавание глубины объектов в кадре. Рядом также будет находится светодиодная вспышка.
Фронтальная сторона гаджета визуально мало чем отличается от Galaxy S10. Известный точными прогнозами инсайдер Ice universe
В PhoneArena
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Гаджет могут представить в августе.
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