ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скорее всего, так будет выглядеть следующий флагман Samsung

29.05.2019 09:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к анонсу новых топовых смартфонов серии Galaxy Note 10 — скорее всего, их покажут в августе. Недавно в Сети появился рендер с дизайном одного из будущих флагманов, которым поделился инсайдер Ben Geskin в Twitter.


Фото: Ben Geskin

Судя по рендеру, тыльная камера на задней стороне устройства будет расположена вертикально, а не горизонтально, как в нынешних флагманах серии Galaxy S10. Она будет состоять из трех основных модулей c телефото-датчиком и супер широкоугольным датчиком. Четвертый модуль — ToF, отвечающий за более точное распознавание глубины объектов в кадре. Рядом также будет находится светодиодная вспышка.


Фото: PhoneArena

Фронтальная сторона гаджета визуально мало чем отличается от Galaxy S10. Известный точными прогнозами инсайдер Ice universe подтвердил, что в обоих моделях (Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro) селфи-камера окажется одинарной и расположится по центру панели.

В PhoneArena добавляют, что в смартфонах также может появиться поддержка 100-ватной подзарядки (в нынешнем Galaxy S10 5G используется 25-ватная зарядка, в обычных Galaxy S10 — 15-ватная). Также предполагается, что диагональ экрана аппаратов составит 6,8 дюймов, процессором выступит Exynos 9820 или Snapdragon 855 (в зависимости от региона продаж). Объем аккумулятора составит 4500 мАч.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Samsung:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Польше задержали белоруса на угнанном Mercedes
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Lida.Info
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • портмоне женское кожаное брендовое вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика