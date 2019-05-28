Скорее всего, так будет выглядеть следующий флагман Samsung

Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к анонсу новых топовых смартфонов серии Galaxy Note 10 — скорее всего, их покажут в августе. Недавно в Сети появился рендер с дизайном одного из будущих флагманов, которым поделился инсайдер Ben Geskin в Twitter.



Фото: Ben Geskin

Судя по рендеру, тыльная камера на задней стороне устройства будет расположена вертикально, а не горизонтально, как в нынешних флагманах серии Galaxy S10. Она будет состоять из трех основных модулей c телефото-датчиком и супер широкоугольным датчиком. Четвертый модуль — ToF, отвечающий за более точное распознавание глубины объектов в кадре. Рядом также будет находится светодиодная вспышка.



Фото: PhoneArena

Фронтальная сторона гаджета визуально мало чем отличается от Galaxy S10. Известный точными прогнозами инсайдер Ice universe подтвердил , что в обоих моделях (Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro) селфи-камера окажется одинарной и расположится по центру панели.

В PhoneArena добавляют , что в смартфонах также может появиться поддержка 100-ватной подзарядки (в нынешнем Galaxy S10 5G используется 25-ватная зарядка, в обычных Galaxy S10 — 15-ватная). Также предполагается, что диагональ экрана аппаратов составит 6,8 дюймов, процессором выступит Exynos 9820 или Snapdragon 855 (в зависимости от региона продаж). Объем аккумулятора составит 4500 мАч.

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