В Польше задержали белоруса на угнанном Mercedes

Источник материала: Tut.by

Польские пограничники задержали белоруса на угнанном в Германии новеньком Mercedes. Об этом сообщили в пограничной службе Польши.



Фото: strazgraniczna.pl

Mercedes-Benz E200 2019 года выпуска с регистрационными знаками Германии пограничники остановили 27 мая. При детальной проверке по базе данных выяснилось, что автомобиль был угнан накануне в Германии. Примерная стоимость машины 205 тыс. злотых (почти 55 тыс. долларов).

Водителя Mercedes — 31-летнего гражданина Беларуси — задержали и передали полиции города Августов.