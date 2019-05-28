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В Польше задержали белоруса на угнанном Mercedes
Источник материала: Tut.by
Польские пограничники задержали белоруса на угнанном в Германии новеньком Mercedes. Об этом
Mercedes-Benz E200 2019 года выпуска с регистрационными знаками Германии пограничники остановили 27 мая. При детальной проверке по базе данных выяснилось, что автомобиль был угнан накануне в Германии. Примерная стоимость машины 205 тыс. злотых (почти 55 тыс. долларов).
Водителя Mercedes — 31-летнего гражданина Беларуси — задержали и передали полиции города Августов.
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Водителя Mercedes - 31-летнего гражданина Беларуси - задержали и передали полиции города Августов.
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