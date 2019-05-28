Скандал в юношеском футболе, тренер мозырской «Славии» увел команду с поля из-за решения судьи

Источник материала: Mlife

Рядовой матч юношеского чемпионата Беларуси в Жодино между командами 2003 года рождения «Торпедо-БелАЗ» и «Славия-Мозырь» завершился скандалом. Не заладилось с самого начала. Футболисты долго ждали арбитров, которые, судя по всему, не думали появляться на поле. Когда стало ясно, что судей нет, хозяева в срочном порядке принялись искать замену. И довольно быстро нашли. Несмотря на то, что прибывшая бригада состояла всего из двух человек, с согласия обеих команд, решили матч все же начать.

Матч продлился он не долго. На 11-й минуте арбитр Владимир Русак назначил пенальти в ворота гостей, который вызвал бурный протест со стороны футболистов и тренера «Славии-Мозырь». Последние искренне полагали, что нарушение было за пределами штрафной площади. Рефери не стал менять свое решение, на что тренер «Славии-Мозырь» Константин Ковалевич увел команду с поля.