ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скандал в юношеском футболе, тренер мозырской «Славии» увел команду с поля из-за решения судьи

29.05.2019 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mlife

Рядовой матч юношеского чемпионата Беларуси в Жодино между командами 2003 года рождения «Торпедо-БелАЗ» и «Славия-Мозырь» завершился скандалом. Не заладилось с самого начала. Футболисты долго ждали арбитров, которые, судя по всему, не думали появляться на поле. Когда стало ясно, что судей нет, хозяева в срочном порядке принялись искать замену. И довольно быстро нашли. Несмотря на то, что прибывшая бригада состояла всего из двух человек, с согласия обеих команд, решили матч все же начать.

Матч продлился он не долго. На 11-й минуте арбитр Владимир Русак назначил пенальти в ворота гостей, который вызвал бурный протест со стороны футболистов и тренера «Славии-Мозырь». Последние искренне полагали, что нарушение было за пределами штрафной площади. Рефери не стал менять свое решение, на что тренер «Славии-Мозырь» Константин Ковалевич увел команду с поля.

 
 
Ссылка на источник 126
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч чемпионата Беларуси в Жодино между командами 2003 года рождения «Торпедо-БелАЗ» и «Славия-Мозырь» завершился скандалом, тренер мозырской команды увел...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦИК утвердил среднюю численность избирателей на округ на парламентских выборах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика