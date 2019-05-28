Союзные парламентарии рассмотрят функционирование объединенной транспортной системы

Источник материала: Новости Хотимска

Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике пройдет 4 июня в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

«Депутаты Парламентского собрания осуществляют контроль за исполнением приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. В ходе заседания планируется обсуждение выполнения положений документа. Парламентариям будет представлена информация о ходе работы координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства, а также о деятельности по созданию и развитию селекционно-генетических центров по животноводству», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, парламентарии обсудят вопросы, связанные с исполнением бюджета Союзного государства и внедрением результатов, полученных в ходе реализации союзных проектов и программ.

Помимо союзных депутатов в мероприятии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России.