ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Союзные парламентарии рассмотрят функционирование объединенной транспортной системы

29.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике пройдет 4 июня в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

«Депутаты Парламентского собрания осуществляют контроль за исполнением приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. В ходе заседания планируется обсуждение выполнения положений документа. Парламентариям будет представлена информация о ходе работы координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства, а также о деятельности по созданию и развитию селекционно-генетических центров по животноводству», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, парламентарии обсудят вопросы, связанные с исполнением бюджета Союзного государства и внедрением результатов, полученных в ходе реализации союзных проектов и программ.

Помимо союзных депутатов в мероприятии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России.

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике пройдет 4 июня в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания....
 
Новости дня
Новости разные
 
Скандал в юношеском футболе, тренер мозырской «Славии» увел команду с поля из-за решения судьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика