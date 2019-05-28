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Фестиваль детского творчества «Зоркі на Бесяддзю» пройдет 1 июня в Хотимске
29.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Международный день защиты детей (1 июня) в Хотимске уже традиционно пройдет региональный фестиваль детского творчества «Зоркі на Бесяддзю». Об этом корреспонденту сайта сообщил Александр Тищенко, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Хотимского райисполкома.
Так в 11.00 от пл. Ленина до главной сцены (у РЦК «Мир») продефилируют мамы с малышами в колясках: парад колясок традиционно является зрелищным шествием и в нем с удовольствием принимают участие молодые родители прибеседского края.
В Парке культуры и отдыха с 10.00 будут работать аттракционы, игровые и спортивные площадки. Пройдет конкурс детского рисунка на асфальте (начало в 11.00). С 13.00 стартует конкурсно-игровая программа «Однажды в сказке. Возвращение злой королевы».
В кинозале для малышей будут демонстрироваться мультфильмы.
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В Международный день защиты детей (1 июня) в Хотимске уже традиционно пройдет региональный фестиваль детского творчества «Зоркі на Бесяддзю». Об этом...
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