Летом-2019 в моде брюки-бананы и все оттенки бежевого

Источник материала: Новости Хотимска

Женские брюки – это базовый предмет гардероба, поэтому нашим читательницам не терпится узнать, какие летние модели будут самыми модными в 2019 сезоне. Каждая современная леди знает: без стильных брюк летом никуда. Мы поможем вам подобрать самые актуальные фасоны!

Бесспорный хит теплого сезона – это бежевые брюки. Удивительно стильные, утонченные и элегантные, они могут занять достойную позицию в гардеробе любой модницы. К трендовой нюдовой гамме присоединяются кремовые, пудровые и телесные оттенки.

На пике модной волны будут и белые брючки различных фасонов. Для летних будней лучше не придумаешь! Кроме того, на волне популярности брюки в горошек, «под леопарда», с цветным принтом и в полоску.

Знакомые многим модницам кюлоты в 2019 сезоне остаются с нами. И это прекрасная новость, ведь с таким фасоном очень легко создавать стильные луки. Свободный покрой не сковывает движений, изумительно струится при ходьбе и подчеркивает изящные щиколотки леди.

Хотите подчеркнуть свою женственность, элегантность и безупречный вкус? Тогда вам точно не обойтись без шикарных брючек клеш! Гарантируем: в образе с такими изящными штанами вы не останетесь незамеченной.

Ультрамодные бананы – еще одна отличная идея для стильных летних луков. Расширенные в верхней части и сужающиеся внизу, они невероятно комфортны в жаркую погоду. Еще одно весомое преимущество заключается в оригинальном виде и интересной посадке.

Мода 2019 сезона не стала отказываться от облегающих летних брюк в пользу исключительно широких фасонов. В последних коллекциях часто можно встретить трикотажные леггинсы, дудочки из замши или кожи, скинни и узкие брючки со стрелками.

Впрочем, главное, чтобы вы себя чувствовали комфортно и не изменяли себе. Помните мода приходит и уходит, а стиль остается.