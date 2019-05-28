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В Витебской области живут русалки

29.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Русалки — одни из самых популярных аномальных существ в Беларуси.

Особенно последнее время, когда встречи с этими, казалось бы, сказочными персонажами, участились. Участились они и в Витебской области, особенно неподалёку от чудесного лесного озера. По легенде, в лесном озере у города Городок некогда сам Люцифер затопил храм, чем и навлёк большое проклятие на эту местность.

Сегодня увидеть там главных действующих лиц проклятой зоны — русалок — можно не только ночью, но и при свете дня.

Озеро, названное святым, расположилось в Городокском лесу. Найти его не так-то легко, да и стоит ли искать. Легенда гласит, что сам дьявол когда-то утопил здесь церковь. Поэтому со дна озера будто бы попадают в ад. И живут в нем не только рыбы да жабы. Местные русалки вовсе не похожи на добрую русалочку Ариэль. Они заманивают неудачливых путников и топят их в озере.

Сопротивляться красавице сложно: ее бездонные голубые глаза гипнотизируют. К тому же не только у воды можно наткнуться на коварных существ: иногда русалки появляются в полях и лесах. Тогда смерти от воды можно не ждать: скорее всего, девица просто-напросто защекочет вас до смерти.

 
 
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Русалки — одни из самых популярных аномальных существ в Беларуси. Особенно последнее время, когда встречи с этими, казалось бы, сказочными персонажами,...
 
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