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В Беларуси выпустили платиновую карточку для бизнеса
Источник материала: Myfin
Карточки оформляются на 3 года в четырех валютах – долларах, евро, белорусских и российских рублях. Visa Platinum Business поддерживает технологию бесконтактной оплаты покупок, рассчитываться и снимать наличные по ней можно в 170 странах мира.
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Приорбанк выпустил премиальную корпоративную карточку Visa Platinum Business для руководителей и сотрудников компаний.
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