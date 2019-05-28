Источник материала: Myfin



В Беларуси выпустили платиновую карточку для бизнеса

Карточки оформляются на 3 года в четырех валютах – долларах, евро, белорусских и российских рублях. Visa Platinum Business поддерживает технологию бесконтактной оплаты покупок, рассчитываться и снимать наличные по ней можно в 170 странах мира.