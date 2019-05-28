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В Беларуси выпустили платиновую карточку для бизнеса

29.05.2019 09:44 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Беларуси выпустили платиновую карточку для бизнеса
В Беларуси выпустили платиновую карточку для бизнеса

Карточки оформляются на 3 года в четырех валютах – долларах, евро, белорусских и российских рублях. Visa Platinum Business поддерживает технологию бесконтактной оплаты покупок, рассчитываться и снимать наличные по ней можно в 170 странах мира.

 
 
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Приорбанк выпустил премиальную корпоративную карточку Visa Platinum Business для руководителей и сотрудников компаний.
 
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