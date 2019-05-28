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Завершилась конференция INVEST WEEKEND в Минске

29.05.2019 09:19 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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фото из архива конференции

25 мая 2019 года в Минске прошла международная инвестиционная конференция для технологических стартапов INVEST WEEKEND. Организатором мероприятия выступил центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии».

В рамках конференции прошел конкурс стартапов. В финале встретились 17 стартапов. Места распределились следующим образом:

 
Теги: Минск
 
 
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25 мая 2019 года в Минске прошла международная инвестиционная конференция для технологических стартапов INVEST WEEKEND.
 
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