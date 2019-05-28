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Завершилась конференция INVEST WEEKEND в Минске
Источник материала: Myfin
25 мая 2019 года в Минске прошла международная инвестиционная конференция для технологических стартапов INVEST WEEKEND. Организатором мероприятия выступил центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии».
В рамках конференции прошел конкурс стартапов. В финале встретились 17 стартапов. Места распределились следующим образом:
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25 мая 2019 года в Минске прошла международная инвестиционная конференция для технологических стартапов INVEST WEEKEND.
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