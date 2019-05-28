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Вместе выгодно. Беларусь

29.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рынок ЕАЭС – это 180 миллионов потенциальных покупателей. Сегодня большая часть белорусских предприятий, производящих продукты питания, имеют доступ на прилавки магазинов Евразийского экономического союза. Беларусь готова не только накормить весь союз, но и одеть в отличный трикотаж. Какие экспортные направления развивает страна и какие барьеры ей ещё предстоит преодолеть на этом пути, расскажем в документальном проекте телеканала «МИР».



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Что белорусские производители могут предложить потребителям из Евразийского союза?
 
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