Вместе выгодно. Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рынок ЕАЭС – это 180 миллионов потенциальных покупателей. Сегодня большая часть белорусских предприятий, производящих продукты питания, имеют доступ на прилавки магазинов Евразийского экономического союза. Беларусь готова не только накормить весь союз, но и одеть в отличный трикотаж. Какие экспортные направления развивает страна и какие барьеры ей ещё предстоит преодолеть на этом пути, расскажем в документальном проекте телеканала «МИР».