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Вместе выгодно. Беларусь
29.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рынок ЕАЭС – это 180 миллионов потенциальных покупателей. Сегодня большая часть белорусских предприятий, производящих продукты питания, имеют доступ на прилавки магазинов Евразийского экономического союза. Беларусь готова не только накормить весь союз, но и одеть в отличный трикотаж. Какие экспортные направления развивает страна и какие барьеры ей ещё предстоит преодолеть на этом пути, расскажем в документальном проекте телеканала «МИР».
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Что белорусские производители могут предложить потребителям из Евразийского союза?
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