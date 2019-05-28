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«Что я сыну покажу?» Как спасатель из Вилейки бросил пиво и стал бодибилдером

29.05.2019 11:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Егор Ровдо в 31 год — начальник спасательной станции на самом большом искусственном водоеме страны, Вилейском водохранилище. Он смог бы стать одним из главных героев фильма «Cпасатели Малибу». С шести лет с отцом ездил «на утопленников». Когда был школьником, вытащил из воды двоих детей. Став спасателем, бросил вредные привычки и занялся бодибилдингом. Мотивировал меняться даже жену: она сменила каблуки на кроссовки, а профессию бухгалтера — на работу тренером. И поддерживает мужа, когда он выступает на чемпионатах по бодибилдингу и фитнесу.


«В седьмом классе впервые спас человека»

Вилейское водохранилище создано в 1974. Станция в нынешнем году отметит 40-летний юбилей. Зона контроля станции — 1200 метров. В штате 19 человек, в спасении людей участвуют все. У каждого — свой, по размеру, водолазный костюм, баллон с кислородом. Ежедневно смена проводит тренировочные спуски под воду — с манекеном с отрицательной плавучестью. Задача: поиск-подъем утонувшего в условиях слабой видимости. Если спуски парные, это занимает два с половиной часа. Если одиночные, то все четыре.


Мы приезжаем на станцию, она в глубине леса, где кипят ремонтные работы, наблюдатель-водолаз с биноклем сидит на пирсе, начальник первым выполняет одиночный спуск, ему в этом помогают коллеги.

— Пока у нас спокойно, но с 1 июня будет разрешено плавать на лодках и на водоеме появятся рыбаки, — говорят работники станции. — К тому же, температура воды уже 19 градусов, отдыхающих прибавится. Мы будем чаще ездить, контролировать береговую зону и объяснять правила поведения на воде. Сейчас это тоже делаем.

Прыгаем с Егором в моторную лодку. Осматриваем береговую зону.

— Что можно сделать, если встретишь нетрезвого человека в лодке? — спрашиваем у Егора.

— Ничего. Мы можем только предупредить. Или ехать рядом и контролировать.

Стены в кабинете начальника увешаны фотографиями с выступлений. Тут и нагрудный знак «За заслуги», и дипломы сотрудников: вилейская спасательная станция третий год подряд — лучшая в области (основной критерий — недопущение жертв на воде в зоне действия станции). Егор подписывает необходимые бумаги по работе, садится за трапезу: между приемами пищи у него два часа.


С шести лет Егор наблюдал за работой отца на станции. Он всю жизнь посвятил себя спасению людей. Недавно умер от онкологии.

— Отец любил свою работу, был патриотом, — Егор ест, делится воспоминаниями. — Плавать меня принципиально не учил. Говорил: захочешь — научишься! А мне хотелось. Я надевал спасательный жилет, плюхался у берега, а в это время за мной наблюдал один из спасателей. Возил отец меня и на поиски утопленников.

В седьмом классе Егор впервые спас человека. Все случилось на занятиях на байдарках.

— Мы выполнили задание, поныряли, уже вышли на берег, а один парень подвис, стал кричать: тону-тону! Сначала не поверили. А потом я понял, что это не шутка, ломанулся к нему, протянул его на себе, захлебываясь водой, толкая метров 10 до берега.


— В десятом классе снова вытащил из воды тонущего. Папа с сыном отдыхали на водоеме, сын захотел прокатиться на тарзанке, но плавать не умел, руки отпустил. Ушел под воду. Его отец в состоянии аффекта прыгнул за ним, но тоже стал тонуть. Я достал ребенка, а отец догадался выкарабкаться по дну — озеро, к счастью, небольшое.

Егор окончил БГУ. Устроился работать на спасательную станцию.

— Я пришел в двадцать два на станцию, пять лет проработал мотористом, в двадцать семь стал начальником, — рассказывает Егор. — Бывает человек приедет и благодарит, что ему жизнь спасли. А бывает, спасаешь, проваливаешься под лед, рискуешь своей жизнью, а он потом приезжает, побывав в реанимации, с вопросом: а где мой бур и ящик? И услышав, что под водой, начинает обвинять нас в краже его вещей! Это ужас!

«Платите хотя бы 1000 рублей, и не надо этих поощрений раз в год»

Зарплаты сотрудников спасательной станции — больной вопрос, как они сами говорят, но работу все любят.

—  Считаете, сколько спасли людей?

— Нет. Даже когда Минск требует выписать премию за количество спасенных жизней, я отказываюсь. Я непосредственно прихожу на работу, чтобы спасать людей. Так давайте и фельдшеру давать «чины» за количество сделанных уколов, — смеется Егор. — Я объясняю руководству: вы весь год зарплату платите хотя бы 1000 рублей, и не надо этих поощрений раз в год.


— Было ли такое, что вы долго психологически переживали спасение человека?

— Нет, я с детства насмотрелся на эти слезы. Вот был случай два года назад: молодой парень в свой день рождения на гидроцикле утонул: выехал без жилета, специальной чеки на руке, а в крови 3,7 промилле алкоголя. Безопасность? Нет, не слышали. Его близкие в это время стояли и снимали крутое видео про крутого парня, которого сейчас нет в живых. Может, я слишком груб?! Но я искренне не понимаю, почему люди на водоеме думают, что с ними ничего не случится. Для меня такое поведение на воде сравнимо с тем, что слесарь-станочник придет на рабочее место и засунет руку или голову в станок. Хочешь выпить — выпей, в воду не лезь.


— А коллеги как относятся к вашему занятию бодибилдингом?

— Мне один из работников говорит: слушай, ты в день по две банки тунца съедаешь, это же шесть рублей! А я говорю: а ты пива за вечер с рыбой съедаешь на шесть рублей. А он: ну да. Говорю: так, а чего ты мои деньги тогда считаешь? Я никому не навязываю свой спорт, но вопросы: что будет потом, когда ты бросишь заниматься, — слышу часто.

Осознанное отношение к спорту пришло к Егору после рождения ребенка.


— В школе я был мастером спорта по всем видам спорта, — смеется Егор. — Затычка в каждой дырке. Когда родился ребенок, я в новом статусе отца шел с колясочкой по стадиону и увидел, как подростки подтягиваются на брусьях. Попробовал сам и повис, как сосиска. Думаю, а что я потом сыну покажу? В итоге бросил сигареты, бросил пиво (а пил я его каждый день по два литра) и стал отжиматься каждый день на брусьях.

Потом стал бегать по лесу, а на плечах рюкзак с 40 кг. Отжимался на шишках, стоял в планке на корнях. Цель была поставлена и достигнута — сформировать выносливость. Но это была моя дурость, честно. Мне друг говорит: а поехали в Молодечно в небольшой спортзал. И мне понравилось. С того все и началось.


— А что для вас спорт сейчас?

— Уже наркотик. Мне нравится быть спортивным, а не пузатым еле передвигающимся начальником. Меня даже иногда спрашивают в области: а у вас все такие спасатели? Отвечаю — конечно, — смеется Егор. — Мне больно видеть вот эту пьяную молодежь: девочки в свои 14 выглядят на 18, а мальчики в 14 на 8 лет.

— А сына-первоклашку берете в спортзал?

— Да, если не попадаю в Молодечно в зал в выходные, то иду в Вилейке вместе с женой и сыном. Но он должен сам выбрать. Навязывать так, как мне мама навязывала в детстве, я не буду.

— Есть ли среди бодибилдеров у вас кумиры?

— Я этим не заморачиваюсь. Понимаю, сколько вложено времени и средств в тренировки. Вот, к примеру, Фил Хит (американский профессиональный бодибилдер, семикратный обладатель титула Мистер Олипия — самого значимого международного соревнования по культуризму, проводимого под эгидой Международной федерации бодибилдинга, — GO.TUT.BY), его одно питание стоит крайне дорого.


— Как решили начать участвовать в чемпионатах по бодибилдертству?

— Увидел формы, и тренер предложил: а давай попробуем! У меня же деформация грудной клетки, в простонародье — «куриная» грудь. Тогда я снимал майку, и мне говорили: что это у тебя там за «киль» такой — волнорассекатель? — громко смеется Егор. — А сейчас майку снимаю, и другая реакция: что у него там за бугры?

— Как вы питаетесь?

— Шесть раз в день: гречка, овсянка, бурый рис, грудка, рыба, говядина, яйцо. Творог могу себе позволить до 5% жирности, и обязательно клетчатка — овощи. Тренируюсь семь раз в неделю, каждое утро кардио на беговой дорожке, вечером — силовая. Бывает, приедешь домой, уснуть не можешь. Отожмешься раз двести, и нормально, сон приходит.


— Среди вашего окружения появились люди, которые заразились спортом?

— Да, человек 50, наверное. Но знаете как? Рванут и надрываются. Недельку поездят в зал и бросают. Вот кум, кстати, мой стал заниматься и даже фитнес-зал открыл. Жена моя Ольга раньше носила только туфли на высоких каблуках, работала бухгалтером. А теперь получила образование и сама тренирует людей. И ей нравится видеть, как меняются люди.

Цель — стать чемпионом мира


Мы приезжаем в Молодечно в фитнес-зал, куда на мотоцикле уже прикатил Егор. Директор и тренер клуба «Титан» Руслан Дунец — тот самый человек, кто однажды посоветовал Егору попробовать себя в бодибилдинге. В зале много людей — популярное время «после работы».

— Тут я как рыба в воде, здесь я себя комфортнее и увереннее чувствую, — говорит Егор и уходит разминаться.


— Если у человека есть генетическая предрасположенность, внутренние качества: упорство, дисциплинированность, настойчивость, — то я советую испытывать себя , — рассказывает Руслан. — Если говорить про мировые соревнования, то нужны еще и финансы.

За плечами Егора выступления на чемпионате Беларуси и призовые места. Но главная цель — стать чемпионом мира.

— А вы тренером хотели бы стать? — спрашиваем напоследок у Егора.

— Мне уже тысячу раз предлагали. Но я люблю потеть, а не считать. И не хочу никому ходить и навязывать: иди в спортзал, качайся! Я даже инстаграм завел только тогда, когда начал усиленно тренироваться. Но заниматься им некогда. Я не тот начальник, который сидит и плюет в потолок, пока другие работают. Поэтому так…


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Теги: Минск
 
 
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Егор Ровдо - 31-летний начальник спасательной станции на самом большом искусственном водоеме страны - Вилейском водохранилище.
 
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