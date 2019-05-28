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В Литве максимальное пособие по безработице повысят до 735 евро. Это в 34 раза больше, чем в Беларуси
Источник материала: Tut.by
В Литве максимальное пособие по безработице с 1 июля вырастет до 734,64 евро (около 1710 белорусских рублей в пересчете). Эта сумма почти на 7 евро больше, чем сейчас. Повышение выплат связано с ростом средней зарплаты, сообщает
Сейчас максимальное пособие по безработице составляет не меньше 75% от средней зарплаты за прошлый квартал. Средняя зарплата в Литве «на бумаге» в последнем квартале 2018 года была 970,3 евро. Поэтому максимальное пособие составляет 727,73 евро.
Но с 1 июля максимальное пособие не будет превышать 58,18% от средней зарплаты за прошлый квартал. Но даже несмотря на «урезание» эти выплаты вырастут. Средняя зарплата в Литве «на бумаге» в первом квартале этого года
Среднее пособие в январе было 312,9 евро. Пособие состоит из двух частей — постоянной и переменной. Постоянная часть составляет 129,15 евро, это 23,27% от действующей минимальной зарплаты.
Переменная часть зависит от доходов человека до того, как он лишился работы. Учитывают доходы за последние 30 месяцев до того как он пришел в службу занятости. Пособие по безработице выплачивают 9 месяцев, оно уменьшается: в 1−3 месяцы оно составляет 38,79% средних доходов человека, в 4−6 — 31,03%, в 7−9 месяцы — 23,27%.
В любом случае пособие сейчас не может быть выше 75% установленной Департаментом статистики средней зарплаты «на бумаге», а с 1 июля — 58,18%.
По данным службы занятости Литвы, 1 мая в стране было 143 000 безработных. За апрель их число сократилось на 12 900. В Литве без работы 8,3% всего трудоспособного населения.
В Беларуси максимальный размер пособия по безработице составляет 2 базовые величины (51 рубль). Это почти в 34 раза меньше, чем в Литве. В нашей стране эти деньги можно получать максимум в течение 26 недель.
В Минтруда неоднократно
Напомним, во многих регионах Беларуси в марте
В марте среднее пособие по безработице упало в Брестской, Могилевской, Минской и Витебской областях. Эти выплаты превышают 30 рублей только в двух регионах — Гомельской и Минской областях.
В соседних странах пособие по безработице заметно
Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты
Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. Но получать пособие, как планировалось, смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости.
— Мы просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. При этом предлагаем платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%. Мне кажется, что это несущественное увеличение, учитывая то, что человек получает реальную защиту от безработицы. И наниматели, думаю, тоже будут не против, поскольку это снимет с них определенный груз социальной ответственности за увольняемых работников.
Однако дальше обсуждения дело с введением страхования не пошло.
Напомним, на мероприятия по обеспечению занятости населения в этом году
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В Литве максимальное пособие по безработице повысят до 735 евро. Это в 34 раза больше, чем в Беларуси
В Литве максимальное пособие по безработице с 1 июля вырастет до 734,64 евро (около 1710 белорусских рублей в пересчете). Эта сумма почти на 7 евро больше, чем сейчас.
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