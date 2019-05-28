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В Литве максимальное пособие по безработице повысят до 735 евро. Это в 34 раза больше, чем в Беларуси

29.05.2019 11:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Литве максимальное пособие по безработице с 1 июля вырастет до 734,64 евро (около 1710 белорусских рублей в пересчете). Эта сумма почти на 7 евро больше, чем сейчас. Повышение выплат связано с ростом средней зарплаты, сообщает ru.delfi.lt. Для сравнения: в Беларуси максимальное пособие по безработицы составляет 51 рубль.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сейчас максимальное пособие по безработице составляет не меньше 75% от средней зарплаты за прошлый квартал. Средняя зарплата в Литве «на бумаге» в последнем квартале 2018 года была 970,3 евро. Поэтому максимальное пособие составляет 727,73 евро.

Но с 1 июля максимальное пособие не будет превышать 58,18% от средней зарплаты за прошлый квартал. Но даже несмотря на «урезание» эти выплаты вырастут. Средняя зарплата в Литве «на бумаге» в первом квартале этого года составила 1262 евро. Поэтому с 1 июля максимальное пособие увеличится до 734,64, это на 6,9 евро больше, чем сейчас.

Среднее пособие в январе было 312,9 евро. Пособие состоит из двух частей — постоянной и переменной. Постоянная часть составляет 129,15 евро, это 23,27% от действующей минимальной зарплаты.

Переменная часть зависит от доходов человека до того, как он лишился работы. Учитывают доходы за последние 30 месяцев до того как он пришел в службу занятости. Пособие по безработице выплачивают 9 месяцев, оно уменьшается: в 1−3 месяцы оно составляет 38,79% средних доходов человека, в 4−6 — 31,03%, в 7−9 месяцы — 23,27%.

В любом случае пособие сейчас не может быть выше 75% установленной Департаментом статистики средней зарплаты «на бумаге», а с 1 июля — 58,18%.

По данным службы занятости Литвы, 1 мая в стране было 143 000 безработных. За апрель их число сократилось на 12 900. В Литве без работы 8,3% всего трудоспособного населения.

В Беларуси максимальный размер пособия по безработице составляет 2 базовые величины (51 рубль). Это почти в 34 раза меньше, чем в Литве. В нашей стране эти деньги можно получать максимум в течение 26 недель.

В Минтруда неоднократно отмечали, что нынешнее пособие — «достаточно маленькая величина», и власти уже не первый год обещают придумать, как его повысить, но безрезультатно.

Напомним, во многих регионах Беларуси в марте упало и без того небольшое среднее пособие по безработице. И только в некоторых областях оно незначительно выросло. При этом средняя продолжительность безработицы, по данным Минтруда, в 2018 году составляла 3,1 месяца.

В марте среднее пособие по безработице упало в Брестской, Могилевской, Минской и Витебской областях. Эти выплаты превышают 30 рублей только в двух регионах — Гомельской и Минской областях.

В соседних странах пособие по безработице заметно выше, чем в Беларуси.

Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты выступало за развитие системы страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. «В течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте», — отмечал ранее начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. Но получать пособие, как планировалось, смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости.

— Мы просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. При этом предлагаем платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%. Мне кажется, что это несущественное увеличение, учитывая то, что человек получает реальную защиту от безработицы. И наниматели, думаю, тоже будут не против, поскольку это снимет с них определенный груз социальной ответственности за увольняемых работников.

Однако дальше обсуждения дело с введением страхования не пошло.

Напомним, на мероприятия по обеспечению занятости населения в этом году запланировано выделение меньшей суммы из бюджета ФСЗН, чем в 2018 году. Если в прошлом году на эти цели было заложено 42,3 миллиона рублей, то на этот — 41,8 миллиона. Эти расходы вырастут только в Могилевской области.

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В Литве максимальное пособие по безработице с 1 июля вырастет до 734,64 евро (около 1710 белорусских рублей в пересчете). Эта сумма почти на 7 евро больше, чем сейчас.
 
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