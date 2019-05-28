Беларуский стартап победил на конкурсе в Европе. Он позволяет покупать вещи из видео в интернете

Источник материала: KYKY

Беларуский стартап Oyper победил на конкурсе в R&B Next Awards Disruptive Tech в Барселоне. Об этом сообщает dev.by.

Конкурс прошел в рамках выставки Retail & Brand Experience World Congress. Она дает возможность стартапам представить свои разработки крупнейшим магазинам и поучаствовать в состязании проектов. Лидером в этом году оказался стартап Oyper: его инновация предлагает пользователям покупать вещи прямо из видео и заказывать их в интернете.

Для справки: Oyper использует технологию компьютерного зрения, которая помогает искать одежду на фотографиях и видеозаписях. Стартап разрабатывает сверточную нейронную сеть, у которой на сегодня нет аналогов. Она определяет девять классов объектов, основываясь на 600 атрибутах. Свою разработку Oyper предлагает внедрить в онлайн-магазины, чтобы покупка вещей стала более интерактивной и эффективной.

Фото обложки: dev.by.