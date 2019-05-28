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В Минске появился онлайн-магазин беларуских дизайнеров. Что там продаётся и сколько стоит

29.05.2019 10:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В сети открылся онлайн-магазин «Канцэпт-крама», где продают одежду и аксессуары беларуских дизайнеров. Его авторы – минчанки Ольга Жадеева и Ольга Денисова, совладелицы портала Pret-A-Portal.

На данный момент в магазине представлены около 50 брендов таких дизайнеров, как Barbarella, Volkova, Monro, Gradiva, LSD и других. Среди товаров можно найти серьги, сарафаны, платья, рубашки, сумки и так далее. Цены стартуют в среднем от 50 рублей, но встречаются лоты за 135, и за 180, и за 250, и за 390 рублей.

Мужских и детских вещей там пока нет, но есть обувь: одни ботинки и сапоги предлагают за 460 рублей, другие – за 490 рублей, третьи (самые дорогие) – за 550 рублей.

Авторы объясняют вилку не самых низких цен ограниченным тиражом пошива и «контролем качества». А некоторые вещи и вовсе сделаны вручную: они продаются в единственном экземпляре. К тому же, в некоторых категориях товары пока отсутствуют (скорее всего, это связано с новизной сайта), но, как обещают основатели, ассортимент будет пополняться. И добавляют: «Мы верим в беларускую моду. И вас призываем: насiце беларускае!»

Как заказать?

Выбрать нужные позиции на сайте, а после – способ оплаты. К примеру, наличными (заплатить курьеру за заказ при получении в Минске и в других городах Беларуси) или банковской картой. Работает и система ЕРИП: оплатить заказ можно с помощью мобильного банкинга, в инфокиоске, кассе банков, банкомате, наличными, электронными деньгами и банковскими картами.

Что касается доставки, то по Минску ее осуществляет курьер: бесплатно, если сумма заказа начинается от 50 рублей. Вещи приходят в течение 1-2 дней с момента поступления заказа.
Доствку по другим городам Беларуси осуществляет все так же курьер, но уже в течение 5-7 дней с момента поступления заказа. Стоимость – 20 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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В сети открылся онлайн-магазин «Канцэпт-крама», где продают одежду и аксессуары беларуских дизайнеров. Его авторы – минчанки Ольга Жадеева и Ольга Денисова,...
 
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