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В Минске разыскивают двух 11-летних девочек

29.05.2019 11:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разыскивают двух несовершеннолетних девочек, сообщили БЕЛТА в Партизанском РУВД Минска.

"Сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Минска разыскиваются Ульяна Владимировна Анищенко и Екатерина Дмитриевна Новикова, обе 2008 года рождения. 28 мая около 14.00 подруги ушли из дома, и до настоящего времени их местонахождение не известно", - рассказали в милиции.

Ульяне Анищенко на вид 10-12 лет, рост около 150-155 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, длинные волосы. Была одета в черную кофту с белыми вставками и черные кеды.

Екатерине Новиковой на вид 10-12 лет, рост около 145-150 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серо-голубые, волосы светло-русые до плеч. Была одета в белую кофту, черные брюки, розовые кроссовки, при себе имела рюкзак светлого цвета.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетних, просят сообщить по телефонам: +375 (33) 322 88 92, +375 (33) 325 62 10 или 102. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разыскивают двух несовершеннолетних девочек, сообщили БЕЛТА в Партизанском РУВД Минска. "Сотрудниками отдела уголовного...
 
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