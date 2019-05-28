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Американские лотереи разыгрывают миллиард на этой неделе
29.05.2019 12:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Джекпот лотереи Mega Millions на сегодняшний день составляет 444 миллионов долларов США, а джекпот лотереи Powerball - 325 миллионов долларов США. Представитель TheLotter: «Мы наблюдаем резкий рост продаж».
Вот уже более двух месяцев еженедельных розыгрышей двух ведущих американских лотерей не было победителей главных призов, в результате чего джекпоты продолжают расти. В совокупности две лотереи предлагают свыше полмиллиарда долларов, удивительные призы, которые можно выиграть,
Безусловно, самые крупные призы выигрывают в американских лотереях. Так, по результатам розыгрыша Mega Millions в октябре 2018 года, огромный приз в 1,537 миллиарда долларов достался владельцу одного билета, приобретенного в Южной Каролине. Победитель джекпота получил свой приз, но благодаря местным законам и в соответствии с его пожеланием, его личность не была обнародована. Этот джекпот Mega Millions практически достиг мирового рекорда – в январе 2016 г. Трое победителей разделили приз в размере 1,586 млрд долларов США.
Можно предположить, что такие огромные призы могут выиграть только американские граждане. Вы удивитесь, но это не так. Согласно официальному веб-сайту Powerball, любой может «купить билет Powerball ... принять участие в розыгрыше и ... получить призы». На сайте четко сказано: «Вам не нужно быть гражданином или резидентом США, чтобы принять участие в розыгрыше."
Гражданин Беларуси может приехать в США, купить билет и дождаться результатов тиража. Или
Еще более невероятным является тот факт, что вам не нужно физически присутствовать в Соединенных Штатах, чтобы играть в американские лотереи. Именно здесь вступают в игру курьерские службы по продаже лотерейных билетов.
Крупнейший сервис по продаже лотерейных билетов, www.theLotter.com, позволяет клиентам со всего мира участвовать в лотереях США, при этом представители локальных офисов компании фактически покупают физические билеты в Соединенных Штатах от имени своих зарубежных игроков.
TheLotter помог своим клиентам выиграть почти 100 миллионов долларов США с 2002 года. В конце 2015 года мужчина из Ирака выиграл джекпот Oregon Megabucks в размере 6,4 миллиона долларов США, в то время как в июле 2017 года пенсионерка из Панамы стала единоличной обладательницей джекпота Florida Lotto в размере 30 миллионов долларов США. TheLotter помог создать лотерейных миллионеров в Исландии, Канаде, Сальвадоре, России, Украине и Австралии.
Представитель TheLotter Остин Уивер заявил, что на этой неделе наблюдается огромный рост продаж билетов
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Джекпот лотереи Mega Millions на сегодняшний день составляет 444 миллионов долларов США, а джекпот лотереи Powerball - 325 миллионов долларов США. Представитель TheLotter: «Мы...
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