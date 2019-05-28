Американские лотереи разыгрывают миллиард на этой неделе

Источник материала: Ежедневник





Джекпот лотереи Mega Millions на сегодняшний день составляет 444 миллионов долларов США, а джекпот лотереи Powerball - 325 миллионов долларов США. Представитель TheLotter: «Мы наблюдаем резкий рост продаж».

Вот уже более двух месяцев еженедельных розыгрышей двух ведущих американских лотерей не было победителей главных призов, в результате чего джекпоты продолжают расти. В совокупности две лотереи предлагают свыше полмиллиарда долларов, удивительные призы, которые можно выиграть, приняв участие розыгрышах на этой неделе.

Безусловно, самые крупные призы выигрывают в американских лотереях. Так, по результатам розыгрыша Mega Millions в октябре 2018 года, огромный приз в 1,537 миллиарда долларов достался владельцу одного билета, приобретенного в Южной Каролине. Победитель джекпота получил свой приз, но благодаря местным законам и в соответствии с его пожеланием, его личность не была обнародована. Этот джекпот Mega Millions практически достиг мирового рекорда – в январе 2016 г. Трое победителей разделили приз в размере 1,586 млрд долларов США.

Можно предположить, что такие огромные призы могут выиграть только американские граждане. Вы удивитесь, но это не так. Согласно официальному веб-сайту Powerball, любой может «купить билет Powerball ... принять участие в розыгрыше и ... получить призы». На сайте четко сказано: «Вам не нужно быть гражданином или резидентом США, чтобы принять участие в розыгрыше."

Гражданин Беларуси может приехать в США, купить билет и дождаться результатов тиража. Или принять участие в тираже онлайн через проверенный лотерейный сервис theLotter.com.

Еще более невероятным является тот факт, что вам не нужно физически присутствовать в Соединенных Штатах, чтобы играть в американские лотереи. Именно здесь вступают в игру курьерские службы по продаже лотерейных билетов.

Крупнейший сервис по продаже лотерейных билетов, www.theLotter.com, позволяет клиентам со всего мира участвовать в лотереях США, при этом представители локальных офисов компании фактически покупают физические билеты в Соединенных Штатах от имени своих зарубежных игроков.





TheLotter помог своим клиентам выиграть почти 100 миллионов долларов США с 2002 года. В конце 2015 года мужчина из Ирака выиграл джекпот Oregon Megabucks в размере 6,4 миллиона долларов США, в то время как в июле 2017 года пенсионерка из Панамы стала единоличной обладательницей джекпота Florida Lotto в размере 30 миллионов долларов США. TheLotter помог создать лотерейных миллионеров в Исландии, Канаде, Сальвадоре, России, Украине и Австралии.

Представитель TheLotter Остин Уивер заявил, что на этой неделе наблюдается огромный рост продаж билетов Powerball и Mega Millions . «Эти джекпоты быстро растут, привлекая огромное количество покупателей со всего мира. Наши сотрудники работают круглосуточно, обрабатывая заказы на официальные лотерейные билеты для клиентов. Один из наших клиентов может стать следующим крупным победителем американской лотереи», - сообщил он.