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Лукашенко предложил провести ревизию дел в ЕАЭС
29.05.2019 12:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Выступая на саммите ЕАЭС, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил, чтобы первый Нурсултан Назарбаев провел ревизию состояния дел в союзе.
"На заседании в узком составе я предложил, чтобы Нурсултан Абишевич занялся в том числе ревизией всего того, что мы сделали или не сделали в нашем союзе. Начиная от кадрового состава нашей комиссии и заканчивая стратегическими направлениями деятельности. Вот здесь он может оказать нам неоценимую помощь", - заявил Александр Лукашенко.
По мнению президента Беларуси, бывший президент Казахстана, а ныне Почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета может оказать неоценимую помощь в развитии ЕАЭС, пишет БЕЛТА.
"Мы из него еще очень много сможем выжать положительного для нашего союза", - констатировал Александр Лукашенко. В первую очередь президент Беларуси считает необходимым дальнейшее расширение полномочий Евразийской экономической комиссии, в первую очередь в части противодействия введению барьеров.
"И думаю, что значительную помощь нам может здесь оказать, сыграв значительную роль, Почетный председатель нашего союза", - уверен Александр Лукашенко.
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Выступая на саммите ЕАЭС, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил, чтобы первый Нурсултан Назарбаев провел ревизию состояния дел в союзе.
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