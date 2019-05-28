Лукашенко предложил провести ревизию дел в ЕАЭС

Источник материала: Ежедневник





Выступая на саммите ЕАЭС, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил, чтобы первый Нурсултан Назарбаев провел ревизию состояния дел в союзе.

"На заседании в узком составе я предложил, чтобы Нурсултан Абишевич занялся в том числе ревизией всего того, что мы сделали или не сделали в нашем союзе. Начиная от кадрового состава нашей комиссии и заканчивая стратегическими направлениями деятельности. Вот здесь он может оказать нам неоценимую помощь", - заявил Александр Лукашенко.

По мнению президента Беларуси, бывший президент Казахстана, а ныне Почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета может оказать неоценимую помощь в развитии ЕАЭС, пишет БЕЛТА.

"Мы из него еще очень много сможем выжать положительного для нашего союза", - констатировал Александр Лукашенко. В первую очередь президент Беларуси считает необходимым дальнейшее расширение полномочий Евразийской экономической комиссии, в первую очередь в части противодействия введению барьеров.

"И думаю, что значительную помощь нам может здесь оказать, сыграв значительную роль, Почетный председатель нашего союза", - уверен Александр Лукашенко.