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Внесены изменения в порядок отнесения граждан к тунеядцам

29.05.2019 11:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Внесены изменения в порядок отнесения граждан к тунеядцам

Постановлением Совмина №333 внесены изменения в Положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике и формирования соответствующей базы данных.

Согласно документу, теперь в базу не будут включать чьи мужья или жены назначены на должности в межгосударственные органы, а также направлены на работу за границу атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси и его помощника.

Местные исполнительные и распорядительные органы обязали обеспечить взаимодействие военных комиссариатов с постоянно действующими комиссиями по координации работы по содействию занятости населения. Они должны передавать информацию о призванных и отправленных к месту прохождения срочной военной службы, службы в резерве. По призванным и отправленным в феврале-мае данные должны передаваться до 20 июня текущего года, в августе-ноябре - до 20 декабря текущего года.

Кроме того, введена персональная ответственность за предоставление достоверной информации для формирования (актуализации) базы данных. Она возложена на руководителей республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, председателей облисполкомов и Мингорисполкома, а также руководителей иных организаций, представляющих такую информацию. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (отдельные пункты - со дня его подписания).

 
 
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Постановлением Совмина №333 внесены изменения в Положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике и формирования соответствующей базы...
 
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