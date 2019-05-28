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Запрет на ловлю сома будет действовать в Витебской области с 31 мая по 1 июля
29.05.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
У рыбалоўных угоддзях Віцебскай вобласці з 31 мая па 1 ліпеня ўстанаўліваецца забарона на вылаў сома ў сувязі з яго нерастам.
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У рыбалоўных угоддзях Віцебскай вобласці з 31 мая па 1 ліпеня ўстанаўліваецца забарона на вылаў сома ў сувязі з яго нерастам. Гэта рыба нерастуе пазней за іншых пры...
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