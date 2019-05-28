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Служить в армии будет легче

29.05.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Служить в армии будет легче

К армейской службе сегодня в Беларуси отношение особое. И дело не только в том, что государство обеспокоено нехваткой призывников. По мнению руководства страны, каждый мужчина должен уметь постоять за свою семью и родину, а учить этому надо со школьной скамьи. В старших классах традиционно проводятся занятия по допризывной подготовке. Их главная цель — формирование у юношей морально-психологической готовности к военной службе, обеспечение их знаниями и умениями, необходимыми для освоения обязанностей защитника Отечества. Корреспондент районной газеты посетила одно из таких практических занятий в средней школе № 1 горпоселка.

Учитель по допризывной подготовке Алексей Николаевич Макаренко рассказал о программе обучения для юношей 10—11 классов и о практическом занятии для одиннадцатиклассников.

Необходимо отметить, что для занятий по допризывной подготовке руководством школы был выделен кабинет, для которого закупили противогазы, необходимый инвентарь, средства защиты, собрали специальную литературу, подготовили стенды и даже повесили образцы военной формы.

— Как театр начинается с вешалки, так и допризывная подготовка с теории, — говорит Алексей Николаевич. — В первой части учебника по допризывной подготовке «Защита Отечества» содержится теоретический материал по героическому историческому прошлому нашего народа, зарождению, развитию и современному состоянию Вооруженных Сил Республики Беларусь, военному законодательству, конкретизируются вопросы подготовки и прохождения военной службы. Изучение этого материала способствует воспитанию у шарковчан гражданственности и патриотизма, формирует психологическую готовность к предстоящей военной службе. Вторая часть учебника для юношей является самой интересной — это «Основы военного дела». На занятиях мы ведем практическую отработку приемов, упражнений и нормативов, способствующих более осознанному восприятию вопросов первой части, а также для учащихся предоставляется возможность приобрести первоначальные умения, которые помогут молодым солдатам быстрее адаптироваться в будущем к военной службе. На занятиях мы уделяем внимание военной топографии. Я учу ребят, как ориентироваться на местности при помощи компаса, изучаем масштабы карт, условно-топографические знаки и многое другое. А завершаем обучение военной медицинской подготовкой, где учимся оказывать первую медицинскую помощь.

На практическом занятии перед ребятами стояла задача на время надеть общевойсковой защитный комплект. И под звучную команду: «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть! Газы!», парни, торопясь, начали надевать на себя защитный комплект. «Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка!» — подбадривал их Алексей Николаевич. Юноши тем временем пытались застегнуть хлястики, тяжело дыша в противогазах.

Многие ученики с заданием справились успешно, получили хорошие оценки и совместно обсудили некоторые недочеты у сверстников. В конце урока старшеклассники отметили, что с хорошей школьной подготовкой армия им теперь не страшна, имея необходимые навыки, служить в будущем будет легче.

Во время таких мероприятий, моделируя условия, приближенные к жизни солдат в воинской части, школьников учат военной вежливости, воспитывают в них дисциплину, учат первоначальным навыкам, делают из них патриотов своей страны.

Елена АНАНИЧ.

Служить в армии будет легче Служить в армии будет легче Служить в армии будет легче Служить в армии будет легче Служить в армии будет легче

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