Чтобы отдых школьников был полезным

Источник материала: Клiч Радзiмы

Скоро лето — целых три месяца солнца, тепла и радости! Это наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с неизвестным. А у школьников впереди долгожданные летние каникулы. Период, полный интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, который нужно повести с пользой. Именно такие возможности для каждого ребенка дают оздоровительные лагеря.

21 мая на базе средней школы № 1 горпоселка состоялось инструктивное совещание педагогических кадров и работников пищеблоков по подготовке и организации оздоровления детей и подростков в период летних каникул.

В совещании приняли участие методист отдела по образованию райисполкома А. В. Гридюшко, врач-гигиенист Шарковщинского райЦГЭ В. П. Седюкевич, участковый инспектор ИДН Шарковщинского РОВД И. В. Мацкевич, старший госавтоинспектор ГАИ Шарковщинского РОВД Е. К. Лутохин, председатель районной организации ОСВОДа В. В. Котович и другие приглашенные гости.

Вопросы оздоровления и занятости детей во время летнего отдыха являются одним из приоритетных направлений деятельности всех заинтересованных ведомств и структур, находятся в центре внимания главного управления по образованию Витебского облисполкома и отдела по образованию райисполкома.

Основные приоритеты оздоровительной кампании в 2019 году следующие: создание безопасных условий; сохранение и укрепление здоровья детей; социальная защита и поддержка наиболее незащищенных категорий детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот, детей-инвалидов, детей, состоящих на различных видах учета.

Оздоровительная кампания 2019 года должна быть безопасной, эффективно организованной, разумно управляемой и своевременно контролируемой.

Елена АНАНИЧ.