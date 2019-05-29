ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чтобы отдых школьников был полезным

29.05.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Чтобы отдых школьников был полезным

Скоро лето — целых три месяца солнца, тепла и радости! Это наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с неизвестным. А у школьников впереди долгожданные летние каникулы. Период, полный интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, который нужно повести с пользой. Именно такие возможности для каждого ребенка дают оздоровительные лагеря.

21 мая на базе средней школы № 1 горпоселка состоялось инструктивное совещание педагогических кадров и работников пищеблоков по подготовке и организации оздоровления детей и подростков в период летних каникул.

В совещании приняли участие методист отдела по образованию райисполкома А. В. Гридюшко, врач-гигиенист Шарковщинского райЦГЭ В. П. Седюкевич, участковый инспектор ИДН Шарковщинского РОВД И. В. Мацкевич, старший госавтоинспектор ГАИ Шарковщинского РОВД Е. К. Лутохин, председатель районной организации ОСВОДа В. В. Котович и другие приглашенные гости.

Вопросы оздоровления и занятости детей во время летнего отдыха являются одним из приоритетных направлений деятельности всех заинтересованных ведомств и структур, находятся в центре внимания главного управления по образованию Витебского облисполкома и отдела по образованию райисполкома.

Основные приоритеты оздоровительной кампании в 2019 году следующие: создание безопасных условий; сохранение и укрепление здоровья детей; социальная защита и поддержка наиболее незащищенных категорий детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот, детей-инвалидов, детей, состоящих на различных видах учета.

Оздоровительная кампания 2019 года должна быть безопасной, эффективно организованной, разумно управляемой и своевременно контролируемой.

Елена АНАНИЧ.

Чтобы отдых школьников был полезным Чтобы отдых школьников был полезным

Comments are closed.

« Виктору Викторовичу Багинскому — 70 лет
Служить в армии будет легче »
Новости дня
Новости разные
 
Ушачские спасатели стали лучшими на конкурсе профмастерства среди подразделений МЧС области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика