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Вынесли приговор водителю Land Rover, из-за которого в ДТП погибли два человека

29.05.2019 12:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Светлогорске вынесли приговор мужчине, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими. Еще два человека получили серьезные травмы. Подробности сообщили в Гомельском областном суде.


Водителя Land Rover суд признал виновным в нарушении ПДД. Ему дали пять с половиной лет колонии-поселения. Также мужчина должен выплатить шести потерпевшим компенсацию морального вреда на общую сумму 155 тыс. рублей.


Напомним, трагедия произошла вечером 7 марта на трассе Р31, между деревнями Михайловка и Новая Белица.

33-летний мозырянин выехал из Островца Гродненской области на Land Rover Freelander, не проверив техническое состояние автомобиля. На 51-м км трассы Бобруйск — Мозырь — граница Украины он попытался обогнать несколько попутных автомобилей, но не учел погодные условия — резкое понижение температуры и мокрый снег. На закруглении дороги на встречке совершил маневр, который привел к неуправляемому заносу Rover и столкновению с Merсedes.

В результате ДТП два пассажира Land Rover погибли, третий получил тяжкие телесные повреждения. Серьезно пострадал и пассажир Merсedes.

 
 
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В Светлогорске вынесли приговор мужчине, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими. Еще два человека получили серьезные травмы. Подробности сообщили в...
 
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