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Вынесли приговор водителю Land Rover, из-за которого в ДТП погибли два человека
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске вынесли приговор мужчине, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими. Еще два человека получили серьезные травмы. Подробности
Водителя Land Rover суд признал виновным в нарушении ПДД. Ему дали пять с половиной лет колонии-поселения. Также мужчина должен выплатить шести потерпевшим компенсацию морального вреда на общую сумму 155 тыс. рублей.
33-летний мозырянин выехал из Островца Гродненской области на Land Rover Freelander, не проверив техническое состояние автомобиля. На 51-м км трассы Бобруйск — Мозырь — граница Украины он попытался обогнать несколько попутных автомобилей, но не учел погодные условия — резкое понижение температуры и мокрый снег. На закруглении дороги на встречке совершил маневр, который привел к неуправляемому заносу Rover и столкновению с Merсedes.
В результате ДТП два пассажира Land Rover погибли, третий получил тяжкие телесные повреждения. Серьезно пострадал и пассажир Merсedes.
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В Светлогорске вынесли приговор мужчине, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими. Еще два человека получили серьезные травмы. Подробности сообщили в...
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