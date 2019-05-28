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Жена беглого из Азербайджана банкира потратила в Лондоне 322 тысячи фунтов на сэндвичи. Идет расследование
Источник материала: Tut.by
В британскую прессу
Напомним, в 2018 году Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые
Ее имя стало известно общественности после того, как истек срок судебного предписания для СМИ о неразглашении этой информации. Журналисты настаивали, что эти данные должны быть раскрыты в интересах общества.
Британские власти ранее получили право направлять запросы об имуществе неустановленного происхождения собственникам активов стоимостью от 50 тысяч фунтов. Речь в первую очередь идет о подозреваемых в преступной деятельности, а также о влиятельных политических фигурах из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.
Сейчас британская пресса сообщает о транзакциях с трех карт лояльности и 35 кредитных карт Гаджиевой, выпущенных Международным банком Азербайджана.
Судя по чекам, Замира Гаджиева часто забегала в сэндвич-бар дизайнера Тома Диксона. При цене 12 фунтов 90 центов за сэндвич она потратила £322 тысячи.
В ноябре 2018 года суд в Лондоне арестовал Замиру Гаджиеву. Позже ее отпустили под домашний арест под залог в 500 тысяч фунтов. Однако затем это решение обжаловали, сейчас Замира Гаджиева остается под стражей. Ее могу экстрадировать.
Гаджиева — супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям в растрате и мошенничестве.
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Жена беглого из Азербайджана банкира потратила в Лондоне 322 тысячи фунтов на сэндвичи. Идет расследование
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