Жена беглого из Азербайджана банкира потратила в Лондоне 322 тысячи фунтов на сэндвичи. Идет расследование

Источник материала: Tut.by

В британскую прессу попали документы, в которых расписано, на что потратила больше 16 миллионов фунтов стерлингов в одном из самых дорогих универмагов Лондона жена бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева — Замира Гаджиева. Одна из статей расходов — 322 тысячи фунтов стерлингов на сэндвичи.



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Напомним, в 2018 году Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства. Речь идет о супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Замире Хаджиевой, которая, как следует из документов суда, вела роскошный образ жизни, потратив в одном только универмаге Harrods около 16 млн фунтов, а также приобрела недвижимости более чем на 20 млн фунтов.

Ее имя стало известно общественности после того, как истек срок судебного предписания для СМИ о неразглашении этой информации. Журналисты настаивали, что эти данные должны быть раскрыты в интересах общества.

Британские власти ранее получили право направлять запросы об имуществе неустановленного происхождения собственникам активов стоимостью от 50 тысяч фунтов. Речь в первую очередь идет о подозреваемых в преступной деятельности, а также о влиятельных политических фигурах из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.

Сейчас британская пресса сообщает о транзакциях с трех карт лояльности и 35 кредитных карт Гаджиевой, выпущенных Международным банком Азербайджана. Сообщается , что с 2006-го по 2016-й жена банкира потратила 16 309 077 фунтов и 87 центов в главном лондонском универмаге Harrods. £4,9 млн модница отписала за ювелирные украшения Boucheron и Cartier, £300 тыс. оставила в Celine, £251 тыс. отсчитала за детские игрушки, по £160 тыс. занесла в парфюмерные отделы и Dior.

Судя по чекам, Замира Гаджиева часто забегала в сэндвич-бар дизайнера Тома Диксона. При цене 12 фунтов 90 центов за сэндвич она потратила £322 тысячи.

В ноябре 2018 года суд в Лондоне арестовал Замиру Гаджиеву. Позже ее отпустили под домашний арест под залог в 500 тысяч фунтов. Однако затем это решение обжаловали, сейчас Замира Гаджиева остается под стражей. Ее могу экстрадировать.

Гаджиева — супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям в растрате и мошенничестве.