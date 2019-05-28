ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жена беглого из Азербайджана банкира потратила в Лондоне 322 тысячи фунтов на сэндвичи. Идет расследование

29.05.2019 12:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В британскую прессу попали документы, в которых расписано, на что потратила больше 16 миллионов фунтов стерлингов в одном из самых дорогих универмагов Лондона жена бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева — Замира Гаджиева. Одна из статей расходов — 322 тысячи фунтов стерлингов на сэндвичи. 


Фото: Reuters

Напомним, в 2018 году Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства. Речь идет о супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Замире Хаджиевой, которая, как следует из документов суда, вела роскошный образ жизни, потратив в одном только универмаге Harrods около 16 млн фунтов, а также приобрела недвижимости более чем на 20 млн фунтов.

Ее имя стало известно общественности после того, как истек срок судебного предписания для СМИ о неразглашении этой информации. Журналисты настаивали, что эти данные должны быть раскрыты в интересах общества.

Британские власти ранее получили право направлять запросы об имуществе неустановленного происхождения собственникам активов стоимостью от 50 тысяч фунтов. Речь в первую очередь идет о подозреваемых в преступной деятельности, а также о влиятельных политических фигурах из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.

Сейчас британская пресса сообщает о транзакциях с трех карт лояльности и 35 кредитных карт Гаджиевой, выпущенных Международным банком Азербайджана. Сообщается, что с 2006-го по 2016-й жена банкира потратила 16 309 077 фунтов и 87 центов в главном лондонском универмаге Harrods. £4,9 млн модница отписала за ювелирные украшения Boucheron и Cartier, £300 тыс. оставила в Celine, £251 тыс. отсчитала за детские игрушки, по £160 тыс. занесла в парфюмерные отделы и Dior.

Судя по чекам, Замира Гаджиева часто забегала в сэндвич-бар дизайнера Тома Диксона. При цене 12 фунтов 90 центов за сэндвич она потратила £322 тысячи.

В ноябре 2018 года суд в Лондоне арестовал Замиру Гаджиеву. Позже ее отпустили под домашний арест под залог в 500 тысяч фунтов. Однако затем это решение обжаловали, сейчас Замира Гаджиева остается под стражей. Ее могу экстрадировать.

Гаджиева — супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям в растрате и мошенничестве.

Читайте также:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В британскую прессу попали документы, в которых расписано, на что потратила больше 16 миллионов фунтов стерлингов в одном из самых дорогих универмагов Лондона жена...
 
Новости дня
Новости разные
 
Американские лотереи разыгрывают миллиард на этой неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика