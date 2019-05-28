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Виктор Бекша: «В приподнятом настроении готовимся к Финляндии»

29.05.2019 12:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу готовится провести второй матч золотой Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом матче подопечным Виктора Бекши противостояли соперники из Чехии. Победа осталась за белорусами ­– 3:1. Но, несмотря на счет, в нашей дружине не обошлось без потерь. В матче против Финляндии команде не поможет один из ведущих игроков национальной сборной Павел Авдоченко. У него рецидив старой травмы.

Виктор Бекша: «В приподнятом настроении готовимся к Финляндии»

Виктор Бекша, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу:
В первом матче не задалась первая партия, в основном из-за того, что волнение было у ребят. Из-за этого не совсем хорошо доводили. В приподнятом настроении готовимся к Финляндии, зная, что тоже непростой соперник, играющий быстро, играющий хорошо в защите, делающий мало ошибок.

Виктор Бекша: «В приподнятом настроении готовимся к Финляндии»

Наряду с мужской сборной 29 мая на паркет «Чижовка-Арены» выйдет и женская национальная команда. Подопечным Петра Хилько также предстоит сразиться с девушками из Финляндии. Старт поединка запланирован на 17:00.

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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу готовится провести второй матч золотой Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом матче...
 
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