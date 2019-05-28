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Виктор Бекша: «В приподнятом настроении готовимся к Финляндии»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу готовится провести второй матч золотой Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом матче подопечным Виктора Бекши противостояли соперники из Чехии. Победа осталась за белорусами – 3:1. Но, несмотря на счет, в нашей дружине не обошлось без потерь. В матче против Финляндии команде не поможет один из ведущих игроков национальной сборной Павел Авдоченко. У него рецидив старой травмы.
Виктор Бекша, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу:
Наряду с мужской сборной 29 мая на паркет «Чижовка-Арены» выйдет и женская национальная команда. Подопечным Петра Хилько также предстоит сразиться с девушками из Финляндии. Старт поединка запланирован на 17:00.
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу готовится провести второй матч золотой Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом матче...
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