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«Делается с душой»: показываем, как готовят те самые пельмени на Брестском мясокомбинате
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 80 лет Брестскому мясокомбинату. Сегодня это предприятие является лидером на белорусском рынке мясной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В линейке не только привычные покупателю сосиски и колбасы, но и, например, уникальные мясные подушечки по-итальянски. Как создают необычные лакомства из свежего мяса – узнал корреспондент Петр Бутрим.
Только качественное мясо, натуральные ингредиенты и строжайший контроль на всех этапах – начиная с подготовки фарша до готовой продукции. «Мясные подушечки» сегодня не имеют аналогов в Беларуси.
А все потому, что оригинальную рецептуру технологи «Брестского мясокомбината» создавали на основе домашних рецептов.
Елена Казак, начальник цеха производства полуфабрикатов Брестского мясокомбината:
Во всех помещениях абсолютная чистота, как в операционной. В пельменном цеху поддерживают и оптимальную температуру +12ºС. И, пожалуй, главная особенность – использование охлажденного мяса, которое позволят сделать вкус пельменей более насыщенным.
Алена Бахур, заместитель генерального директора по производству Брестского мясокомбината:
А чтобы вкус был гармоничным, тщательно подбирают все ингредиенты.
Петр Бутрим, СТВ:
И все это благодаря современному итальянскому оборудованию. Каждый месяц – около 600 тонн пельменей. И это тот случай, когда большие объемы на вкусе не отражаются.
Максим Бугаев, начальник отдела маркетинга Брестского мясокомбината:
«Брестский мясокомбинат» сегодня лидер мясной промышленности Беларуси. В линейке продукции больше 300 разных изделий – от колбас и сосисок до вареников и холодца. И многое из этих мясных лакомств уже давно в представлении не нуждается.
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Новости Беларуси. 80 лет Брестскому мясокомбинату. Сегодня это предприятие является лидером на белорусском рынке мясной продукции, сообщили в программе Новости...
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