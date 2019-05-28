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Посол Азербайджана в Беларуси: «Ставится задача в ближайшее время довести товарооборот до миллиарда»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Представить народ, его понимание красоты и донести это через музыку – такую цель ставили перед собой организаторы концерта азербайджанской музыки в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он состоялся накануне по случаю Дня Республики, который отметили в этой стране 28 мая. Сегодня между Минском и Баку установлены тесные связи не только в экономической плоскости.
Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Беларуси:
Решить такую амбициозную задачу планируют за счет совместного выхода Беларуси и Азербайджана на внешние рынки третьих стран и развития кооперационных связей.
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Посол Азербайджана в Беларуси: «Ставится задача в ближайшее время довести товарооборот до миллиарда»
Новости Беларуси. Представить народ, его понимание красоты и донести это через музыку – такую цель ставили перед собой организаторы концерта азербайджанской...
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