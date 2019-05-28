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Посол Азербайджана в Беларуси: «Ставится задача в ближайшее время довести товарооборот до миллиарда»

29.05.2019 11:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Представить народ, его понимание красоты и донести это через музыку – такую цель ставили перед собой организаторы концерта азербайджанской музыки в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Азербайджана в Беларуси: «Ставится задача в ближайшее время довести товарооборот до миллиарда»

Он состоялся накануне по случаю Дня Республики, который отметили в этой стране 28 мая. Сегодня между Минском и Баку установлены тесные связи не только в экономической плоскости.

Посол Азербайджана в Беларуси: «Ставится задача в ближайшее время довести товарооборот до миллиарда»

Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Беларуси:
Наши отношения развиваются стремительно во всех направлениях: и в экономике, и в политике, и в культурных областях. Концерт, который мы сегодня организовали – яркий тому пример. У нас ставится задача в ближайшее время довести товарооборот до миллиарда.

Посол Азербайджана в Беларуси: «Ставится задача в ближайшее время довести товарооборот до миллиарда»

Решить такую амбициозную задачу планируют за счет совместного выхода Беларуси и Азербайджана на внешние рынки третьих стран и развития кооперационных связей.

Посол Азербайджана в Беларуси: «Ставится задача в ближайшее время довести товарооборот до миллиарда»

Люди в материале: Латиф Гандилов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Представить народ, его понимание красоты и донести это через музыку – такую цель ставили перед собой организаторы концерта азербайджанской...
 
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